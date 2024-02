Češi postavili unikátní kempovací BMW řady 7. Majitel nám prozradil zajímavé detaily!

Designéra Chrise Bangla by buď trefil šlak, nebo by jej tento světový unikát velmi pobavil. A když říkáme unikát, myslíme tím, že druhé takové auto na světě nenajdete. Velmi zajímavý je i původ této sedmičkové limuzíny, jak nám prozradil majitel. Před ním ji používala polská ambasáda, poté další vlastník, s nímž hodně pracovně cestoval po celé Evropě. Ten jezdil na servis k současnému majiteli do firmy Solved Garage – v 535.000 kilometrech to vzdala převodovka a vzhledem k celkovému stavu již nechtěl se svým BMW nic řešit. Vůz tak koupil za dobrou cenu aktuální majitel a začal přemýšlet, co s ním vlastně dělat.

Z technického hlediska jde o klasickou 730d řady E65 po faceliftu s naftovým šestiválcem M57D30TÜ2 o výkonu 170 kW. Nejprve došlo k opravě převodovky ZD 6HP, dále vůz dostal nové solenoidy řazení a úpravu softwaru od xHP. Přemapování řídicí jednotky zvedlo výkon na 210 kW. Ale to nebyla jediná věc, která se zvedala – podvozek je nyní vyšší o pět centimetrů a do diferenciálu se nastěhovala svorná vložka od Racingdiffs.

Zatím nejdál byla sedma v prosinci a lednu za polárním kruhem ve Švédsku a Norsku – šlo o celkem 6000km výlet v teplotách až minus 30 stupňů. Dále se podívala i do Rakouska, Německa a Itálie. Co je v plánu dále? Například coilover s dlouhým zdvihem, samosvor od Quaife a pořádné zakrytování motoru a podvozku, řekl nám majitel.

Takový unikátní projekt ale má i svá úskalí – tím nejvážnějším jistě je velice omezený trh s díly pro E65, tušíme že speciálně s těmi „terénními.“ Většina věcí je tak prý vlastní výroba. A co čeká na sedmu za další dobrodružství? Pokud se vše povede, na přelomu roku cesta až na Střední východ! Příběh budeme bedlivě sledovat a vy můžete také na Instagramu projektu.