Češi natočili skvělé video o rekonstrukci D5. Více detailů už asi jinde neuvidíte

Ve včera vydaném přehledu jste mohli vidět, kde je možné na českých dálnicích během prázdnin očekávat dopravní komplikace. Připomeneme, že uzavírek a omezení bude čtyřicet, a abychom na D1 v opravovaných úsecích nejezdili moc rychle, přibudou radary a kamery pro záznam překročení rychlosti. Kamer se ostatně dočkáte i dálnici D11 mezi nultým a osmým kilometrem, kde by rekonstrukce měla pomalu finišovat.

Dnes si řekneme o plzeňské dálnici D5, konkrétně o úseku mezi stým a sto desátým kilometrem. Rekonstrukci provedla česká firma Metrostav, která měla na celý úsek 105 dnů. To se laikovi může zdát jako krátká doba na to, aby zmizel starý cementobetonový kryt, místo něj byl položen nový, byla instalována nová svodidla a byly provedeny nezbytné technologické práce. Jenže ono je možné to zvládnout bez průtahů.

O rekonstrukci D5 pojednává video, které si nechal natočit zhotovitel stavby. Má téměř 13 minut, detailně ale ukazuje práce, které řidičům zůstávají skryty za betonovými svodidly.

Věděli jste například, že spojení starého krytu s podkladovou vrstvou bylo tak silné, že bourací kladiva, bagry a gilotiny pohořely? Nebo že s betonovou směsí, ze které finišer vytvoří novou desku, to také není jenom tak a musí projít laboratorními testy? Nebo jak se instalují svodidla? Pokud ne, doporučujeme dokoukat video až do konce!