Češi milují klimatizaci, ale neumí ji používat. Pak léčí zablokované krky a vyhazují peníze v servisech

Klimatizaci v autech bereme jako samozřejmost. Dokonce do takové míry, že řada řidičů nemá potřebu o ni pečovat a mají pocit, že sní mohou zacházet dle libosti. Jenže takový přístup se může vymstít finančně i zdravotně. Přitom obojímu se dá snadno předejít, stačí si osvojit jednoduché návyky.

V létě chladí a v zimě hřeje. Cestování automobilem bez klimatizace by se dalo považovat za novodobý způsob masochizmu. Jedinou relevantní omluvou jsou kabriolety a historické vozy. Přesto ještě na českém trhu koupíte modely, které ji v holém základu nemají. Namátkou můžeme zmínit Dacii Sandero, Hyundai i10 nebo Opel Corsa.

Jenže komfort příjemné teploty není samozřejmostí. Klimatizace totiž vyžaduje dodatečnou péči, kterou je dobré podpořit specifickými návyky. Ty vám pomohou nejen prodloužit její životnost, ale také chránit vlastní zdraví.

Nepodceňujte prevenci, ale někdy se bez servisu neobejdete

Jestli se děsíte, co za náročné úkony vás čeká, hoďte se do klidu. Péče o klimatizaci je hračka a základní úkony zvládnete sami. Během periodické prohlídky nezapomeňte vyměnit kabinový filtr. Pokud si servis provádíte sami, je ideální interval jeden rok nebo 15.000 ujetých kilometrů. Filtr totiž zachytává prach, pyl a další nečistoty z okolí, které v kabině dýchat nechcete.

Výměna je jednoduchá a samotný filtr stojí od dvou do tří stovek. Do košíku přihoďte i ampuli či sprej pro dezinfekci výparníku a potrubí. Cenově se pohybují mezi 400 až 600 Kč. Na závěr ještě zkontrolujte průchodnost a čistotu odtoku pro kondenzát. Všechny tyto úkony hravě zvládnete a budete mít jistotu přísunu čerstvého vzduchu bez zápachu a škodlivin.

Během pravidelné návštěvy servisu nechte zkontrolovat tlak a případně doplnit chladivo, zvláště pokud máte pocit, že klimatizace ztrácí účinnost. Netěsnost potrubí je častým jevem v důsledku běžného opotřebení nebo stárnutí komponentů. Na vině ale může být zablokovaný nebo jinak poškozený kompresor. Preventivní kontroly se pohybují kolem 500 Kč. V součtu jde o malé částky, ve srovnání s kompletním servisem zničené klimatizace nebo jejím úplným naplněním.

Jak cestovat a neonemocnět

Když už máme klimatizaci čistou a plně funkční, je čas vyrazit na cestu. Zejména v létě je dobré si osvojit návyky, díky nimž se vyhnete zdravotním komplikacím, zvláště pokud venku panují tropické teploty. Sice to aktuálně vypadá, že venku začíná podzim, ale brzy se letní vedra mají vrátit. Tím pádem máte dost času natrénovat si větrání auta před jízdou. Minimálně stáhnout všechna okna (některé vozy to umí i na dálku přes klíček nebo pomocí aplikace v telefonu) a v ideálním případě otevřít dveře. Tím se interiér vozu trochu zchladí a zbaví se nepříjemného odéru z rozpálených plastů. Jízda se staženými okny se doporučuje i prvních pár minut jízdy. Jednak se dokonale vymění vzduch, a za druhé se tělo větrem nepatrně zchladí.

Poté přichází úleva v podobě puštění klimatizace. Mějte na paměti, že teplota ve voze by měla být odlišná maximálně o 5 stupňů než venku. V případě teplot přesahujících 30 °C může být na delších cestách rozdíl větší, ale pokud máte hodně jízd po městě s častými výstupy nástupy, je lepší jezdit se staženými okny a klimatizaci nechat na minimu nebo ji zcela vypnout. Časté a výrazné střídání teplot bývá příčinou respiračních onemocnění či zánětů dýchacích cest.

Důležitá je také orientace výdechů ventilace. Častou chybou je jejich nastavení přímo na tělo. Dlouhodobé působení studeného vzduchu vede ke kromě výše zmíněným onemocněním také k revmatu a zablokovaným svalům v oblasti krční páteře, která kvůli střihu letního oblečení zůstává odhalená. Navíc se blokuje přirozené proudění vzduchu v kabině, takže cestující vzadu si mohou stěžovat, že se k nim chladný vzduch nedostane. Ideální je ventilační otvory směřovat nahoru, čímž se vytvoří cirkulační okruh v celém objemu interiéru.

Opomíjeným, avšak velmi důležitým krokem je vypnutí klimatizace přibližně 10 minut před příjezdem do cíle. Tím si tělo začne zvykat na vyšší teplotu, která jej venku čeká, ale hlavně se vysuší výparník klimatizace spolu s potrubím, čímž se omezí tvorba bakterií a plísní v jinak vlhkém okruhu. Vše, co by se během parkování v potrubí nahromadilo, bychom si následně pustili dovnitř. Kvůli prevenci úsad a následného vniknutí do prostoru posádky se doporučuje klimatizaci používat celoročně.