Ceny paliv klesají, od minulého týdne spadly o více než korunu za litr. Rychlý návrat k normálu ale nečekejme

Drahé pohonné hmoty nadále trápí běžné motoristy i autodopravce. Benzin a nafta sice zlevnily, další pokles ale v blízké době není pravděpodobný.

Zatímco průměrná cena pohonných hmot (Natura 95 a nafta) činila v lednu letošního roku 35,78 Kč za litr, poslední údaj z března uvádí 46,01 Kč. Oproti minulému týdnu pak Natural 95 zlevnil o korunu a 18 haléřů na 42,70 Kč a nafta na 45,10 Kč o 1,52 Kč, uvádí společnost CCS. Aktuálně jsou nejnižší průměrné ceny v Jihočeském kraji (41,95 Kč - N95, 44,43 Kč – N), nejdráže je obecně vzato v Praze. Další výraznější zlevňování je ale podle analytiků nepravděpodobné, alespoň ne v krátkodobém horizontu. Mohou za to jednak ceny na komoditní burze v Rotterdamu, dále pak lehké oslabení české měny.

Za pozitivní se dá považovat fakt, že dodávky ropy do Evropy pokračují a tak by tomu mělo být i do budoucna. Vládní opatření pro snížení ceny paliv pro zákazníky zatím nejsou v platnosti, dočasné snížení spotřební daně o 1,50 Kč na litr by mělo startovat až začátkem června a trvat má do září, u nafty by pak mohlo být i trvalé. Dalším opatření představuje zrušení povinného přimíchávání biosložky, na stole je také regulace marží prodejců.

Z údajů webů Mbenzin a CeskyBenzin vyplývá, že v každém kraji je možné natankovat Natural 95 za 39,90 Kč – musíte ovšem vybrat správnou čerpací stanici. Zajímavé je, tuto minimální hranici aktuálně najdete nejen u tradičně výhodných prodejců typu Tank ONO, ale také u velkých i středních řetězců typu Benziny, Pap Oil a občas i u prodejen Tesco. Četnost čerpacích stanic, prodávajících Natural 95 za 39,90, je nejvyšší v krajích sousedících s Polskem, kde v průměru natankujete o 5 Kč na litr levněji. U nafty je typická minimální cena 41,90 Kč za litr, sem tam se však najdou menší čerpací stanice, které diesel umí i pod 40 Kč na litr.