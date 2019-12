Ceny ojetin v Česku rapidně stouply. Roste i počet dovážených rizikových dieselů

Průzkum českého trhu ojetin nepřináší nikdo jiný než AAA Auto, největší skupina autobazarů v ČR. Ze statistiky například vychází, že za poslední čtyři roky stouply ceny nabízených ojetin na českém trhu o 21 %, a to na nejčastější hodnotu 139.000 Kč. Celkově pak auta z druhé ruky za poslední rok podražila o 8 %.

Přestože Svaz dovozců automobilů (SDA) nedávno uvedl, že staří dovážených ojetin do ČR je stále vyšší, podle AAA Auto se nicméně průměrné staří všech u nás nabízených ojetin snížilo z 9,9 let na 9,7 let. Letos přitom mohli zájemci o ojeté auto vybírat z více jak 895.000 vozů v rámci inzerátů a nabídek autobazarů.

Průměrný nájezd kilometrů nabízených ojetin v ČR se rovněž snížil, ze 154.000 na 150.000 kilometrů. Dovážené ojetiny ze zahraniční zastávají skoro 40 % celkové nabídky. V ČR se po loňském maximu snížil podíl dovezených aut o 0,4 %, na Slovensku o 2,6 % a v Polsku klesl o 3,1 %.

„V posledních čtyřech letech jsme zaznamenali zvyšující se počet dovozových ojetin, které byly nabízeny na českém trhu. V letošním roce se konečně poměr těchto aut zastavil, ale roste poměr rizikových dieselových automobilů, které jsou u západních sousedů neprodejné. V příštím roce také čekáme, že ceny ojetin rychleji porostou,“ uvedla generální ředitelka AAA Karolína Topolová, informace přinesla ČTK.

Největší nabídka inzerovaných ojetin byla letos tradičně v Praze (231.886 vozů), nejmenší počet vozů zmiňuje AAA Auto v Karlovarském kraji (23.527 vozů). A počet dieselů (62 %) stále překračuje benzinové ojetiny. Počet elektromobilů na trhu se jen za poslední rok zvýšil z 1044 na 1448, hybridů pak z 1954 na 2945 vozů.

Mezi nejčastěji nabízenými ojetinami v Česku se klasicky drží stálice Škoda Octavia a Škoda Fabia. Na třetím a čtvrtém místě se více méně střídal Volkswagen Passat a Golf. O stejnou skupinu modelů je mimochodem od roku 2016 stále největší zájem také na Slovensku. Pro zajímavost, v Polsku a Maďarsku se zase nejčastěji nabízely k prodeji ojetiny Opelu Astra.