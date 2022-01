Ceny nové Toyoty GR86 již nejsou tajemstvím. Takhle výhodnou jí nečekal asi nikdo

Pokud chcete sportovní auto s pohonem zadních kol, manuální převodovkou a atmosférickým motorem, tak vůbec na nic nečekejte. A za ty peníze?

Toyota GT86, Subaru BRZ a v Americe ještě Scion FR-S, se krátce po debutu staly velmi populárními sportovními vozy s jednoduchou technikou, analogovými jízdními vlastnostmi, zábavou dostupnou v nízkých rychlostech a velmi přijatelnou cenou. Není tak divu, že o nich recenzenti pěli chválu a zákazníci s nákupem nelenili.

Nad druhou generací Subaru BRZ a Toyoty GR86 visel otazník kvůli emisním limitům, vítr z toho měli především evropští zákazníci. Nakonec oba vozy opravdu vznikly a byla to Toyota, kdo nám svůj model přislíbil v Evropě. České ceny byly dlouho tajemstvím, nyní je však zveřejnil internetový obchod jedetoshop.cz, specialista na díly pro vozy z japonské produkce.

Toyotu GR86 prý bude možné objednávat od 23. února a první zákazníci se na svůj vůz mohou těšit v červnu. Poslední objednávky přijme automobilka v průběhu roku 2023, vůz se z našeho trhu stáhne kvůli bezpečnostním předpisům. A nyní to nejlepší, startovní cena nové Toyoty GR86 činí pouhých 850.000 Kč včetně DPH.

Věděli jsme, že cenově bude začínat pod čtyřkolkou GR Yaris, ale že to bude až takhle výhodné, to asi nečekal nikdo. Navíc za tu cenu nemáte žádnou holotu, respektive podvozkově by mělo jít o stejné auto jako vyšší verze Executive za 920.000 Kč včetně samosvorného diferenciálu.

Dynamic bude na sedmnáctkách, Executive na osmnáctkách s pneumatikami Michelin Pilot Sport 4S. U vyšší výbavy lze čekat benefity v podobě světlometů s přisvěcováním do zatáček, hlídání slepého úhlu, výhřev polokožených sedaček či hliníkové pedály. Základní barvou bude nemetalická černá, metalízy jsou za příplatek 22.000 Kč.

Připomínáme, že evropská verze Toyoty GR86 má pod kapotou atmosférický čtyřválcový boxer o výkonu 234 koní (172 kW) v 7000 ot./min a točivý moment 250 N.m při 3700 ot./min.