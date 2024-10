Cena elegance na The Most Classic má svého vítěze. Výběr nikoho nepřekvapí

Již třetí ročník automobilového festivalu přivítal více než 700 klasických automobilů. Ty bylo možné nejen obdivovat, ale majitelé si s nimi také mohli zajezdit přímo na mostecké trati nebo polygonu.

Jedním z vrcholů akce se stala soutěž elegance, v níž zvítězilo Lamborghini Miura P400 ze sbírky Jiřího Sudíka. „Moc mě to potěšilo a věřím, že si Miura toto ocenění právem zaslouží. Je to fantastické auto nejen svým designem, ale i celkovou koncepcí. Má jedinou nevýhodu – nevejdu se do něj,“ komentoval úspěch svého vozu majitel. Ten na akci přivezl také Jaguar D-Type a Ford Galaxie.

K dalším oceněným vozům patřil Pontiac Silver 8 Streak z roku 1950 z Veterán klubu Všetaty, vlastněný Janem Hanzlíkem. Zabodovala také známá Tatra 613 Coupé Vignale z roku 1976 pana Romana Grmely – vzácný to exemplář, který existuje v jediném kusu na světě. Sobotní akce se účastnily také významné automobilové kluby, například Ferrari Classiche S.F. Praha nebo Porsche Classic Club. Poprvé byl na akci uspořádán sraz motocyklů Jawa.

The Most Classic se pro nás stal jednou ze tří hlavních událostí sezóny a rok od roku roste. Letos nás potěšila nejen celková úroveň a rozmanitost vozů, které majitelé přivezli, ale opět také neopakovatelně živá a příjemně uvolněná atmosféra celého festivalu. Do příštího roku máme na čem pracovat, ale už teď mohu fanouškům a majitelům klasických vozů slíbit, že se budeme snažit, aby byl The Most Classic ještě velkolepější a pestřejší,“ zhodnotil průběh festivalu Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a zakladatel vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express.