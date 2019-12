Čelní sklo může být jeden velký displej. Prototyp je už dokonce na světě

Menšími head-up displeji, které zobrazují různé užitečné údaje, v současnosti již disponuje celá řada automobilů. Pekingský startup Futurus má ovšem mnohem ambicióznější plány – chce totiž proměnit v displej celé čelní sklo.

Podle New Atlas dotyčná společnost hodlá svou technologii představit na příštím ročníku veletrhu Consumer Electronics Show (CES). Už nyní však zveřejnila několik fotografií makety systému.

Z těchto snímků je patrné, že displej by měl mj. zobrazovat i grafiku rozšířené reality, která by řidiče upozorňovala na dění mimo vozidlo (například na to, že přes silnici se právě chystá přejít chodec).

Zábava jen pro spolujezdce?

Za pozornost stojí také ženský AI avatar, který je z neznámého důvodu oblečen tak, jako by se právě chystal do opery.

Jednoznačně nejzajímavější nám ale připadá tvrzení, že spolujezdci by na displeji mohli sledovat filmy či jiný zábavný obsah, který by ovšem viděli pouze oni – nikoliv i řidič.

Na podrobnější informace si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Je nicméně vcelku jasné, že Futurs si svůj výtvor bude muset obhájit především z hlediska bezpečnosti.

Autor: Jiří Černý