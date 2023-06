Čeká kombíky velký návrat? Jejich praktické tvary by měl zachránit elektrický pohon, SUV ostrouhají

Těžká a vysoká SUV na baterie nemají potenciál pro masové rozšíření, soudí představitelé automobilek. Ale pozapomenutá kombi? To je jiná…

Segmentu kombi byla předpovídána pomalá smrt kvůli touze značek (i zákazníků) sedlat převážně crossovery, SUV a obecně auta s vyšší stavbou karoserie. Kategorie těch nejmenších, kterou si oblíbily mladé rodiny, aktivní páry nebo starší motoristé, prakticky přestala existovat – vzpomeňme na Fabii Combi, Seat Ibiza ST, Renault Clio Grandtour nebo Peugeot 207 SW. Nyní se zdá, že automobilky obrací. Ostatně letos na jaře i šéf Citroënu Vincent Cobée prohlásil, že svět SUV končí, protože mají příliš špatnou aerodynamiku a moc vysokou hmotnost na skutečně efektivní nasazení elektrického pohonu.

Podobně mluvila i výkonná ředitelka Peugeotu Linda Jackson – „Dny velkých SUV jsou sečteny, po stránce CO2 jsou noční můrou,“ řekla na konferenci Future of the Car, pořádané listem Financial Times. Její francouzská značka zaznamenala velký zájem o novou 308 ve verzi kombi, která tvoří 46 procent všech objednávek. Na zákazníky si brousí zuby také elektrický kombík MG5 a Volkswagen připravuje na příští rok premiéru praktické verze ID7. Do budoucna se můžeme těšit na elektrickou Touring verzi nedávno představeného BMW řady 5, Audi chystá A6 E-Tron Avant na platformě PPE (Premium Platform Electric, využívají ji Audi a Porsche), existovat bude také kombi Škoda na baterie. I Dacia připravuje svůj elektromobil, která má nabídnout lepší použitelnost, než aktuální Spring.

Konkrétně v České republice tvoří podíl kombíků na celkových prodejích za první kvartál 17,1 procenta. Což je poměrně vysoko nad průměrem zemí EU plus dalších v Evropském sdružení volného obchodu, který činí jen 7,4 procenta. Na německém trhu, kde se v absolutních číslech prodá nejvíce kombíků v Evropě, činí podíl 14,5 procenta – magazín Automotive News proto odhaduje, že právě německé značky pořádně šlápnou do vývoje a výroby elektro-kombi, aby měly co prodávat na svém domácím trhu a nenechaly tento segment Číně.