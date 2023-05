Caterham vyvíjí zcela nový roadster. Sází na něj svou pověst i budoucí existenci

Caterham se rozhodl vsadit prakticky vše na jednu kartu v podobě nově vyvíjeného modelu. Má se stát nejprodávanějším a přilákat nové zákazníky.

Britská automobilka Caterham z Kentu letos slaví 50leté výročí. K tomuto milníku si hodlá nadělit zcela nový model. Ano, bude to její první elektromobil, ale to je jen část unikátního záměru. Dosud se její portfolio skládá z různých provedení modelu Seven, kde jsou možnosti dalšího rozvoje omezené. Jednak je historicky spojený s Lotusem Seven, a zadruhé, cokoliv na něj přidávat, nebo dokonce měnit, by minimalisticky pojatou karoserii zcela znehodnotilo.

Caterham to dobře ví, a proto se rozhodl vyvinout zcela nový vůz, bez jakéhokoliv pojítka se Sevenem. O novém záměru se pro redakci Autocar rozpovídal nynější hlavní designér Anthony Jannarelly. Není to tak dávno, co nadaný Francouz spolupracoval na multimilionovém Lykanu Hypersport od W Motors. Po příletu z Dubaje si hned koupil Caterham, protože ho zaujal čistotou a jednoduchostí.

Plánovaný model, vyvíjený ve spolupráci s japonskou firmou VT Holdings, je pro Caterham převratný. Poprvé bude moci značka vyjádřit svou vlastní DNA a naskytne se jí příležitost oslovit zcela nový typ zákazníků. Tomu odpovídají i předpokládané výrobní kapacity v nedávno dokončené fabrice v Dartfordu, které budou daleko větší než u současného Sevenu.

Protože Caterham zakládá zcela novou modelovou řadu, má Jannarelly ohledně designu volné ruce. Ze Sevenu zůstane pouze myšlenka spartánské jednoduchosti bez jakýchkoliv luxusních vymožeností. Středem pozornosti zůstane minimální hmotnost a čistý pocit z řízení.

Karoserie vyhotovená z laminátu či karbonu bude mít jen šest hlavních částí a možná i střechu. Tvarově půjde o tradiční dvoudveřový roadster, kde se bude přední i zadní část odklápět jako lastura. Tím pádem se nám naskytne přímý výhled na prostorový ocelový rám. Samotná platforma elektromobilu je jednoduchá a poměrně tenká, takže klíčovými parametry se stane umístění, velikost a hmotnost baterie.

Zatím není jasné, jestli se za pár měsíců dočkáme prototypu nebo hotového vozu, ale optimistickým přáním by bylo odstartovat výrobu v roce 2026. Možná že Caterham částečně opráší skici pozastaveného projektu C120, který se transformoval v dnešní Alpine A110. Není divu, vždyť Renault měl na projektu 50% podíl se záměrem zajistit výrobu v továrně Renault Sport v Dieppe. Jenže pak vše ztroskotalo na 75 milionech eur, které se Caterhamu nepodařilo získat na nákup nových strojů. Naštěstí Renault situaci ustál.