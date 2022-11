Caterham vyměnil prostředek nabídky. Nové 340 jde z motoru 1.6 na dvoulitr. Má verzi pro okresky i okruhy

Stojí lehce přes milion korun a uspokojí snad všechny nadšence do řízení. Caterham 340 je pro Japonsko i Evropu.

Britský výrobce sportovních automobilů Caterham, pokračovatel výroby ikonického Lotusu Seven, představil novou prostřední verzi nabídky s názvem Seven 340. Novinka se tak zařadí mezi modely 170 a 485 (ke které náleží ještě sportovnější varianta 485 CSR) a nahradí dosavadní verzi 275. Nese to s sebou i změnu pohonného ústrojí.

Pryč je čtyřválcová šestnáctistovka Ford Sigma, která na zadní kola dávala výkon 135 koní. Místo ní nastoupil pod kapotu dvoulitr Duratec s krásným výkonem 170 koní, což pomohlo vozu zásadně navýšit výkon při současném minimálním navýšení emisí o pouhé dvě procenta. Emise zmiňujeme proto, že vedle Japonska je tento model homologovaný pro Evropu.

Maximální výkon je dostupný v 7250 otáčkách za minutu, maximum točivého momentu 174 N.m je k dispozici v 6500 otáčkách. Maximální rychlost vozu činí 209 km/h a celé váží půl tuny. Místo výbav je model rozdělený na verze S a R, kdy 340S má podvozek naladěný na okresní silnice, pětistupňovou manuální převodovku, 14palcová kola a čalounění sedadel černou kůží.

Asi už tušíte, o čem bude verze R. Správně, je to okruhovka a má samosvorný diferenciál, podvozek naladěný na sportovní využití, 15palcová hliníková kola nebo čtyřbodové bezpečnostní pásy. Vůz lze objednat i se sníženou podlahou pro vyšší řidiče. Caterham 340S stojí 45.700 eur, tedy 1.109.000 Kč. Verze 340R je za 47.200 eur, tedy 1.145.000 Kč.