Caterham se chystá na své narozeniny edicemi Super Seven. Nadchnou výletníky i okruháře

Půltunová britská hračka se opět hlásí o slovo. Nové verze odkazují na 70. a 80. léta minulého století.

Britský výrobce krásných strojů pro skutečné řidiče oslaví v příštím roce své padesátiny. Připravil proto dvě speciální verze Super Seven s označením 600 a 2000. Šestistovka má tuhou zadní nápravu a pohání ji tříválec Suzuki s objemem 666 ccm z modelu Seven 170. S výkonem 63 kW (85 k) zdolá 96 km/h za 6,9 sekundy. Určena je spíše pro nedělní vyjížďky, skutečnou rychlost a akci pak nabídne dvoutisícovka.

Ta má ve své přídi dvoulitrový čtyřválec Ford Duratec se 134 kW (183 k), s nímž je na 96 km/h již za 4,8 sekundy. Její zadní zavěšení je typu De Dion a k dispozici je i v rozšířeném provedení. Objednat si k ní můžete sportovní odpružení se zadním stabilizátorem nebo přední chlazené kotouče a čtyřpístkové brzdiče. Obě verze mohou na přání dostat samosvorný diferenciál.

Duo s označením Super Seven poznáte podle klenutých blatníků, odkazujících na historické modely ze sedmdesátých a osmdesátých let. Dále dostávají 14“ disky v pneumatikách Avon ZT7, kožený volant Moto-Lita, čalouněný zadní panel, chromované víčko nádrže a leštěný výfuk. Speciálně pro ně jsou určeny čtyři nové laky – Bourbon, Ashdown Green, Windsor Blue a Fawn. Za Super Seven 600 dáte v přepočtu 850.000 Kč ve formě stavebnice, 2000 stojí 1.120.000 Kč.