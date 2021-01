Carroll Shelby stavěl i ostré hatchbacky. Vzácný Dodge Omni GLHS může být váš

Přestože má asi většina z nás spojené jméno Carroll Shelby s výkonnými Cobrami, Mustangy a závodním GT40, později v 80. letech se legendární konstruktér pustil na popud značky Dodge i do malého hatchbacku Omni. Vznikl tak americký ekvivalent evropského hot hatche na způsob tehdy populárního Volkswagenu Golf GTI.

V dílně Shelbyho tak nejprve vznikl přiostřený Omni GLH a později limitovaná produkce 500 kusů ještě říznějšího Dodge Omni GLHS („Goes Like Hell Some more“). Sám o sobě je tedy americký hot hatch vzácností. Do aukce společnosti Mecum však nyní míří ten nejžádanější exemplář. S výrobním číslem 86 hledá nového majitele Omni GLHS z roku 1986, v němž dříve jezdil sám Carroll Shelby.

I na dnešní dobu má řízný hatchback pod kapotou pěkné stádo. Čtyřválec o objemu 2,2 litru je přeplňován turbodmychadlem Garrett pro výkon 175 koní (129 kW) a točivý moment 237 N.m. Pro auto s hmotností okolo 970 kg tedy dostatek. Síla putuje na přední kola skrze pětistupňovou manuální převodovku.

Shelbyho Omni zvládlo ve své době zrychlení z nuly na 100 km/h za zhruba 6,5 sekundy. Stejným časem se dnes chlubí třeba Ford Fiesta ST. Maximální rychlost byla udávána na 209 km/h. Výbavu doplňovaly sportovní pneumatiky Goodyear Gatorback VR, kola Shelby Centurian, nastavitelné tlumiče a stabilizátory Koni, tužší pružiny, kůží čalouněný volant, výhradně černý lak karoserie, přední mlhovky Bosch a mimo jiné i plaketa Shelby na palubní desce.

Nabízený kus má originální lak i původní samolepky a najeto pouhých 8176 mil (asi 13.158 km). Nejen díky Shelbyho vlastnictví se tak očekává, že výsledná cenovka poputuje k hranici 75.000 dolarů (asi 1,6 milionu korun).