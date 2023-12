Cadillac Vistiq je menší brácha modelu Escalade. I tak to bude obří SUV se třemi řadami sedadel

Další SUV do party, není to moc? Překvapivě ne, Cadillac přesně takový model potřebuje.

V létě tohoto roku se Escalade dočkal elektrické verze IQ a nutno podotknout, že je to pěkný obr překypující luxusem. Jenže ne každý potřebuje takový chrám na kolech, a tak Cadillac přidá do nabídky menší SUV Vistiq rovnou modelového roku 2026. Je to rozumný krok, jelikož třetím do party letošních novinek je základní crossover Optiq a ten je naopak malého vzrůstu. Současný Lyriq zase hraje více na styl než praktičnost, takže i jemu bude Vistiq nadřízený.

Vistiq je příjemným kompromisem, který designově tíhne k většímu bratrovi. Od Escalade si vypůjčuje vertikální hlavní světlomety doplněné LED denním svícením v horní části. To je spojené širokou chromovanou lištou, která zároveň tvoří hranu celistvé masky chladiče s geometrickým motivem.

Záď je rovněž povědomá. Poznáváme zkosený zadní sloupek a vertikální hlavní světla. Zajímavým prvkem odkazujícím na SUV Lyriq je graficky stejný pruh světel, která se tady podařilo integrovat do lemu okna na víku kufru. Podrobnější specifikaci včetně interiéru Cadillac zveřejní v průběhu příštího roku. To by měly být známy i ceny.