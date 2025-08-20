Cadillac ukazuje svou budoucnost konceptem Elevated Velocity. Jeho kategorie prý zažívá zlaté časy

Čtyřmístný crossover si má poradit na silnici i v terénu, posádku hýčká odpočinkovým režimem i autonomní jízdou.
Podle americké automobilky zažívá segment luxusních elektrických crossoverů zlaté časy, proto do této kategorie spadá i jeho nová studie Elevated Velocity. Není předzvěstí sériového modelu, ale prý v něm najdeme potenciální designové prvky skutečných budoucích vozů. Svými proporcemi navazuje na modely Celestiq a Lyriq, má také dlouhou kapotu, aerodynamický profil a typický světelný podpis značky Cadillac. Kromě obřích kol a celkové image terénního sporťáku patří k nejvýraznějším prvkům také obří křídlové dveře, které usnadňují přístup do interiéru s čtyřmi štíhlými samostatnými sedadly.
Vnitřek je vystlán rudou kůží Nappa v odstínu Morello Red a rovněž červenou látkou Cerise, sedadla a prvky ve dveřích využívají buklé přízi. Pohodu na palubě jistí extra účinná klimatizace, prachový filtr, systém parfemace vzduchu a integrovaná terapie červeným světlem, která pomáhá posádce vzpamatovat se po akčních projížďkách. Než k nim však dojde, vůz svého řidiče a pasažéry nejprve uvítá bílým podsvícením a animací na volantu při nastupování, poté je může sám vozit v autonomním režimu Elevate.
Při něm se volant a pedály zasunou do palubní desky, zobrazí se teplota interiéru a teplota řidičova těla a nad sloupkem řízení se objeví kývavé světlo, které naznačí, jak si zklidnit dech. Akci pak znamená režim Velocity s průhledovým displejem s rozšířenou realitou. Z hlediska jízdy pak koncept disponuje silničním režimem e-Velocity, terénním Terra se speciálním nastavením vzduchového odpružení, Sand Vision s asistentem pro jízdu v písečné bouři a Elements Defy, který s autem zatřese, aby z něj dostal písek nebo nečistoty.
Zdroj: Cadillac