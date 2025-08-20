Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity | Zdroj: Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac
Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac
Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac
Cadillac Elevated Velocity Zdroj: Cadillac
13
Fotogalerie

Cadillac ukazuje svou budoucnost konceptem Elevated Velocity. Jeho kategorie prý zažívá zlaté časy

Richard Herbich
20. srpna 2025

Čtyřmístný crossover si má poradit na silnici i v terénu, posádku hýčká odpočinkovým režimem i autonomní jízdou.

Podle americké automobilky zažívá segment luxusních elektrických crossoverů zlaté časy, proto do této kategorie spadá i jeho nová studie Elevated Velocity. Není předzvěstí sériového modelu, ale prý v něm najdeme potenciální designové prvky skutečných budoucích vozů. Svými proporcemi navazuje na modely Celestiq a Lyriq, má také dlouhou kapotu, aerodynamický profil a typický světelný podpis značky Cadillac. Kromě obřích kol a celkové image terénního sporťáku patří k nejvýraznějším prvkům také obří křídlové dveře, které usnadňují přístup do interiéru s čtyřmi štíhlými samostatnými sedadly.

Vnitřek je vystlán rudou kůží Nappa v odstínu Morello Red a rovněž červenou látkou Cerise, sedadla a prvky ve dveřích využívají buklé přízi. Pohodu na palubě jistí extra účinná klimatizace, prachový filtr, systém parfemace vzduchu a integrovaná terapie červeným světlem, která pomáhá posádce vzpamatovat se po akčních projížďkách. Než k nim však dojde, vůz svého řidiče a pasažéry nejprve uvítá bílým podsvícením a animací na volantu při nastupování, poté je může sám vozit v autonomním režimu Elevate.

Při něm se volant a pedály zasunou do palubní desky, zobrazí se teplota interiéru a teplota řidičova těla a nad sloupkem řízení se objeví kývavé světlo, které naznačí, jak si zklidnit dech. Akci pak znamená režim Velocity s průhledovým displejem s rozšířenou realitou. Z hlediska jízdy pak koncept disponuje silničním režimem e-Velocity, terénním Terra se speciálním nastavením vzduchového odpružení, Sand Vision s asistentem pro jízdu v písečné bouři a Elements Defy, který s autem zatřese, aby z něj dostal písek nebo nečistoty.

Zdroj: Cadillac

Cadillac

Cadillac je americký výrobce luxusních automobilů. Vznikl v roce 1902, název pochází ze jména zakladatele Detroitu. Vlastníkem společnosti je už od roku 1909 General Motors. Cadillac je druhá nejstarší – stále fungující – americká automobilka.

Cadillac ATS • Cadillac CTS • Cadillac XTS • Cadillac XT4 • Cadillac XT5 • Cadillac Escalade • Cadillac CT4 • Cadillac CT5

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud