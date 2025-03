Cadillac rockové smetánky míří do aukce. V tomto Fleetwoodu brázdil ulice basák The Who

Auta vlastněná rockovými hvězdami mají vždy zajímavou auru. Komu by ovšem nedávno nabízený Aston Martin DB7 od Eltona Johna jaksi nebyl po chuti, může zkusit štěstí v aukci dalšího kousku, jenž byl součástí britské hudební scény. K mání u společnosti H&H Classics se totiž objevuje pořádně stylový Cadillac Fleetwood, jehož prvním majitelem byl John Entwistle, basák skupiny The Who.

Plnohodnotnou „Ameriku“ Fleetwood Series 75 si do Británie nechal Entwistle importovat v roce 1971, tedy v době největší slávy a vydání alba Who's Next s hity jako Won't Get Fooled Again a Baba O'Riley. Jelikož ale tehdy údajně neměl řidičský průkaz, využíval baskytarista služeb osobního šoféra. Cadillac byl podle všeho taky inspirací za písničkou Big Black Cadillac z roku 1973 z jeho sólového alba Rigor Mortis Sets In.

Fleetwood z pouhých 848 kusů tehdejší série má pod kapotou 7,7litrový V8 v kombinaci s automatickou převodovkou Turbo Hydramatic THM400. H&H Classics nicméně dodávají, že k uvedení do provozu bude Cadillac vyžadovat po stránce motorizace jistou péči. Černé lakování karoserie s červenou kontrastní linkou a černý kožený interiér mají být původní.

„Tato americká klasika prožila fascinující život, a kdyby auta uměla mluvit, určitě by mohla vyprávět spoustu příběhů. Vzhledem k tomu, že je tak úzce spjata s jednou z nejlepších britských rockových kapel, jsem si jistý, že vzbudí velký zájem u fanoušků a automobilových nadšenců, kteří chtějí vlastnit významný kus klasické automobilové kultury,“ říká k vozu John Markey, specialista z H&H Classics.

Do aukce míří Cadillac z dosavadní soukromé sbírky. Odhadovaná cenovka se přitom nezdá natolik závratná – v rozmezí 15.000 až 25.000 liber (cca 447.000 až 745.000 Kč). Na kolik se hodnota vozu opravdu vyšplhá, to se uvidí ve středu 9. dubna.