Cadillac Racing vstupuje do vytrvalostních závodů s novým hypersportem. Konkurence na startovním roštu bude velká

Nový hypersport GTP uvidíme poprvé na závodech Rolex 24 na Daytoně a 24 hodin LeMans. Cadillac příležitost využije k testování nových technologií.

Cadillac Racing začne v létě testovat nový hypersport pro nadcházející vytrvalostní závody Rolex 24 na Daytoně a 24 hodin LeMans. Pro značku je to skvělá příležitost, jak se zviditelnit, ale také vyzkoušet nové technologie.

Design závodního vozu je inspirován současnými silničními modely. Patrné je to zejména na přídi s vertikálními světlomety a ostře řezanými hranami. Zajímavým detailem jsou křidélka na předních a zadních blatnících, která trčí do prostoru. Dalším dominantním prvkem je centrální střešní sání integrované do masivní ploutve.

Autentické futuristické tvary by měly zůstat i konečnému závodnímu stroji. Dají se ale očekávat drobné změny, protože aerodynamika byla zatím testována v laboratoři a jízdy v reálném prostředí budou teprve následovat. Kromě inženýrů promluví do nastavení vozu také preference pilotů.

Základní šasi dodala společnost Dallara, zatímco výkon pramení z nově navrženého vidlicového osmiválce o objemu 5.5 litru doplněného hybridní technologií dle pravidel kategorie LMDh.

Výkon bude prototyp GTP potřebovat, protože ve třídě LMDh je velká konkurence. Vstup ohlásilo Lamborghini i Acura. Také BMW nedávno ukázalo svůj prototyp a v testovací fázi je i Porsche. Startovní rošt mělo doplnit Audi, ale podle posledních zpráv vývoj pozastavilo.