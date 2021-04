Cadillac opouští spalovací motory. Staré dobré časy skoční v roce 2030

Americká automobilka Cadillac, známá především díky opulentním korábům ze zlaté éry motorismu, posunula svůj přechod na plně elektrickou flotilu. Původně mělo k tomuto kroku dojít v roce 2025, aktuálně je to však rok 2030. Už však nejde jen s spekulaci, ale jde o potvrzenou věc.

Viceprezident značky Rory Harvey sdělil, že od nynějška už budou všechny nově představené vozy Cadillac vybavené elektrickým ústrojím. Oficiálně pak sdělil, že opustí tuto dekádu jako elektrická značka, takže od roku 2030 již nebudou nabízet automobily se spalovacími motory.

Značka tedy přestala hledět na velkou řadu amerických zákazníků, kteří ještě žili v relativním „bezpečí“, že si budou moci v budoucnu odvézt auto se spalovacím motorem. Toto bude problém především s obřím SUV Escalade a rodinou sedanů CT, kterým dominují ostré verze Blackwing, což jsou ideální alternativy k ostrým BMW M.

Pro Cadillac teď bude klíčový úspěch nového elektromobilu Lyriq, což je SUV s dojezdem na jedno nabití až 484 km. Ten by se měl na silnicích objevit do dvou let. Pokud značka chce svůj slib dodržet, čeká nás v dohledné době řada premiér, protože potřebuje nahradit takřka celou svou flotilu.