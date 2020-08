Cadillac Lyriq již oficiálně: Nováček v rozehrané hře zaujme hlavně designem

Pozdě, ale přece. Do party luxusních elektrických SUV se nyní připojil i Cadillac s modelem Lyriq. Pravda, dal si na čas, ale ztrátu se rozhodl dohnat zajímavým a neokoukaným vzhledem. Jeho hlavními rivaly budou Mercedes-Benz EQC či Audi e-tron.

Lyriq je prvním automobilem koncernu General Motors, který používá novou modulární platformu pro elektromobily. Baterie s názvem Ultium si v rámci této platformy vyrábí koncern sám. Setup o kapacitě 100 kWh vydrží SUV na jedno nabití k ujetí až 484 kilometrů. Nabíjet lze i u stanice s výkonem až 150 kW.

Cadillac informoval, že vůz bude k mání s pohonem zadních i všech kol. Nicméně už nezmiňuje hodnoty výkonu ani dynamické parametry. Budeme si tak muset prozatím vystačit s tím, že rozložení hmotnosti je téměř ideální.

Lyriq je nositelem nového designového jazyka značky. Vůz na obrázcích je ovšem ještě předprodukční kus, který je hotový pouze z 85 %. Některé detaily by se tak mohly ještě změnit. Zajímavé jsou především zadní světlomety, které jsou protažené až zadním dveřím vozu.

Uvnitř zaujme především obří podélný displej, který propojuje infotainment a digitální přístrojový štít na jedné ploše o velikosti 33“. Více podstatných informací o voze značka zatím tají. Na silnicích by se měl objevit do tří let.