Bývalý šéf Nissanu Ghosn: Před čtyřmi lety unikl policii v bedně v letadle, teď se chce soudit o miliardu dolarů

Ex-výkonný ředitel japonské automobilky je již několik roků v exilu v Libanonu. Nyní chystá žalobu za pomluvu, urážku na cti a falšování důkazů.

Carlos Ghosn, bývalý CEO Nissanu, byl v listopadu 2018 zatčen v Japonsku a čelil několika obviněním z finančního pochybení. Jedním z hlavních bodů obvinění bylo, že nahlásil méně příjmů, než skutečně získal. Údajně v pětiletém období od roku 2010 do roku 2015 nahlásil příjem o 5 miliard jenů (přibližně 44 milionů dolarů) nižší, než jaký ve skutečnosti obdržel. Další závažné obvinění spočívalo v tom, že Ghosn zneužil peníze společnosti na pokrytí svých osobních výdajů. Toto obvinění zahrnovalo tvrzení, že použil firemní peníze na pokrytí ztrát z jeho soukromých investic během finanční krize v roce 2008.

Kromě toho byl Ghosn obviněn z porušení důvěry tím, že převedl své soukromé investiční ztráty na Nissan. Tato obvinění vedla k tomu, že byl Ghosn odvolán z pozic ve vedení Nissanu a Mitsubishi. Po několika měsících strávených v japonském vězení byl propuštěn na kauci. Avšak v prosinci 2019 pak utekl z Japonska a uprchl do Libanonu. Okolnosti jeho úniku byly mimořádně zajímavé – ze země byl totiž propašován v bedně na palubě soukromého tryskáče.

Libanon od roku 2019 neopustil, protože je na něj vydán mezinárodní zatykač Interpolem. Ze svého exilu nyní chystá žalobu na 588 milionů dolarů za ušlou náhradu a náklady a 500 milionů dolarů jako sankční opatření. Automobilku Nissan, další dvě společnosti a 12 jiných osob viní z pomluvy, urážky na cti a falšování důkazů.

Pokud bude Nissan shledán vinným, „bude muset zaplatit“, řekl Ghosn. „Je to velká společnost a má aktiva všude a po jejich aktivech můžete jít kdekoliv, takže to není legrace,“ dodal. „Doufám, že tuto částku poskytnou, a doufám, že budou mluvit se svými akcionáři o tom, co se děje a proč se to děje,“ dodal. Po Renaultu, který je součástí aliance s Nissanem, zatím jeho právníci nepůjdou, uvádí magazín Automotive News.