Bývalý šampion F1 draží artefakty ze své slavné kariéry. Jde o hodně osobní sbírku!

Čerstvý sedmdesátník a mistr světa z roku 1992 za stáj Williams udělal průvan ve své garáži a v aukci RM Sotheby’s nabízí zajímavé předměty ze své hvězdné kariéry. Výběr je skutečně pestrý a na své si přijdou i kupci, kteří mají hlouběji do kapsy.

V seznamu artefaktů má zatím nevyšší odhadní cenu sada britských registračních značek s nápisem „5 NM,“ u níž je uvedeno 30 až 60 tisíc britských liber, tedy zhruba 850 tisíc až 1,7 milionu korun. Dalšími hodnotnými předměty jsou závodní helmy za desítky tisíc liber, v nichž jezdil za stáje Williams, Ferrari a Newman Haas. K nim si můžete pořídit i závodní kombinézy a vše obléct na figurínu – pak budete mít doma kompletního Mansella.

Dále jsou k mání vítězné poháry nebo motocykly – třeba Honda ST-70, s níž se pilot proháněl v paddocku, nebo BMW R18 z roku 2020. Koupit se dá i motokára Cadet. Pokud nechcete moc utrácet, můžete zkusit vydražit třeba kšiltovky – u těch ze závodů, v nichž se Mansellovi moc nedařilo, jsou odhadní ceny 50 až 100 liber, čili zhruba 1500 až 3000 korun.

„Tato sbírka je pro mě nesmírně osobní,“ uvedl Mansell. „Představuje celou mou kariéru a je to naprostá většina oblečení, které jsem během své závodní kariéry nosil; přilby, kombinézy a všechny trofeje, které jsem během více než 30 let vrcholového motorsportu získal. Je to zkrátka hmotné ztvárnění nejvýznamnějších okamžiků kariéry a představuje vše, na čem jsem pracoval od svého dospívání až do konce své závodní kariéry,“ dodává.