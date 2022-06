Bývalý francouzský pilot F1 drží rekord, který si za rámeček asi nedá. Předjeli ho sedmdesátkrát

Piloti Formule 1 patří k nejlepším řidičům na světě. I mezi nimi jsou ale obrovské rozdíly.

Francouzský automobilový závodník Charles Pic se narodil v roce 1990. Jeho kariéra ve dvou stopách začala na motokárách a později, v roce 2007 se přesunul do kokpitu formule Renault 2.0, která mimochodem odkojila několik známých jezdců. O rok později poskočil Pic na Renault 3.5, kde se v průběhu historie taktéž objevilo mnoho známých jmen. Poté si to ještě nasměroval do GP2.

Pro sezonu 2012 s ním podepsala smlouvu britsko-ruská stáj Marussia Virgin Racing (poté jen Marussia F1) a stal se tak týmovým kolegou Tima Glocka. Charles měl tehdy svého mentora, kterým byl Olivier Panis. Picovi se bohužel moc nedařilo. Startovním roštům tenkrát dominovala jména jako Lewis Hamilton, Fernando Alonso a Sebastian Vettel. Právě Vettel se tehdy stal mistrem světa.

Pic debutoval při Velké ceně Austrálie, kde dojel patnáctý. Kvůli blokování svého týmového kolegy během kvalifikace byl však nucen odstoupit. Během následujících třech závodů musel také odstoupit, při Velké ceně Kanady dojel dvacátý a v následujícím britském klání dostal penaltu pět míst za výměnu převodovky. Právě během této sezony byl Charles Pic předjet celkem sedmdesátkrát.

To je dodnes v F1 rekordem. Pic nicméně v minulosti své schopnosti prokázal, v F1 prostě neměl štěstí na vozy. Po týmu Marussia podepsal smlouvu se stájí Caterham, ale opět se mu nedařilo a o rok později už byl jen náhradním jezdcem pro tým Lotus F1. Charles Pic se zúčastnil celkem 39 závodů, z toho ani jednou nestál na bedně, ani jednou nevyhrál kvalifikaci a ani jednou nezískal bod. Pic je aktuálně v managementu společnosti Charles André Group. Letos koupil francouzský závodní tým DAMS.