Byli jsme u světové premiéry nového Mitsubishi Outlander PHEV. Přišlo pozdě, ale díky za něj!

Vlajková loď navržená speciálně pro Evropu – to je ve zkratce čtvrtá generace Mitsubishi Outlander, které se už roky prodává všude možně, ale do Evropy dorazilo teprve teď. Jaké je naživo?

Mitsubishi to v Evropě nemělo v posledních letech jednoduché. Nejdříve to vypadalo, že tady úplně skončí, pak že nebude vyvíjet nové modely pro Evropu, ale nakonec se našlo rozumné řešení a alespoň z vnějšího pohledu značka působí zdravě. Má zastoupení v důležitých segmentech, modernizuje, doplňuje nabídku o nové vozy a rozhodně má co prodávat. Na oltář emisních limitů nicméně padl pick-up L200. S tím se u nás nepočítá.

Ještě donedávna jsme za vlajkovou loď Mitsubishi na evropském trhu mohli považovat SUV Eclipse Cross. Čtyřkolce zůstal jediný, a sice plug-in hybridní pohon a s aktuální slevou se s přehledem vejde pod milion. Jenže už má svůj věk a vlajkovou loď si osobně představuji jinak. Třeba jako outlander? Může být, jenže jeho čtvrtá generace debutovala už začátkem roku 2021 a Evropě se vyhýbala obloukem. Až do teď.

Ano, je to tak, Mitsubishi už má v Evropě opět pořádnou vlajkovou loď. SUV segmentu D, s moderním plug-in hybridním pohonem, výkonem přes 300 koní a pěti místy. Má spadeno na Toyotu RAV4, Mazdu CX-60 nebo Volvo XC60. Jen v Česku se tedy očekávají prodeje ve stovkách kusů ročně. Dodání vozu bude otázkou zhruba třech měsíců, díky japonské důmyslnosti složení jednotlivých výbav si však jistě vyberete i ze skladových kousků, se kterými se u nás samozřejmě počítá. To pak dostanete auto prakticky hned.

Všechno podstatné o rozměrech, technice a výbavě vozu vám už minulý týden shrnul kolega Dan Fuglevič. Já se na auto podívám z osobního pohledu, protože jsem byl přímo v místě jeho světové premiéry - v domově kaktusů nedaleko Madridu.

Byla to premiéra s velkým P, protože jsme si připoměli nejenom rodinů outlanderů, ale také legendy motorsportu a vůbec první masově vyráběný elektromobil Mitsubishi, se kterým jsme před lety přišli do styku i na českém trhu. Ostatně, koukněte do přiložené galerie, která dokládá atmosféru během slavnostního večera. Více než 30minutové video s anglickými titulky dokumentuje jeho oficiální část.

Sága rodu outlanderů

Vidět vedle sebe první tři generace outladerů v „muzejním“ stavu se kdekomu nepoštěstí. Zaujme přitom nejenom reálné srovnání velikosti každé z generací, ale i posouvání úrovně materiálů a zpracování během let výroby.

Zatímco první generace outlanderu (mimochodem hvězda filmu Jak se krotí krokodýli), vyráběná v letech 2003 až 2006, vypadá uvnitř stroze a hodně devadesátkově, ta druhá se už přiblížila evropskému vkusu, a dokonce propůjčila techniku Citroënu C-Crosser a Peugeotu 4007 (už jste na ně zapomněli, že?). Třetí generace z roku 2012 prošla mnoha facelifty a oplývala zajímavě řešeným plug-in hybridním pohonem (mimochodem nejprodávanější plug-in hybrid na světě) a ta čtvrtá se dorazila do Evropy už výhradně jako plug-in hybrid. Zbytek světa má i klasické motory.

A dlužno dodat, že plug-in hybrid skoro až luxusní úrovně, tedy alespoň co se týkalo aut vystavených v místě světové premiéry. Kůže, prošívání, široká a pohodlná přední sedadla, ale hlavně také klasická fyzická tlačítka v kombinaci s rozumnou mírou „displejifikace“. Zatáhnete za kliku dveří a cítíte bytelnost, třísknete s dveřmi a ony měkce „žuchnou“ do těsnění. Jo, první dojem je fakt slušný.

Na trochu osobnější setkání jsem si musel počkat až do následujícího dne po premiéře, protože během slavnosti byl kolem vystavených vozů takový frmol, že je člověk neměl ani chvilku sám pro sebe. A když už se našla chvíle, někdo vám začal strkat telefon přes rameno, protože zřejmě „vysílal živě“ na sítě. Druhý den byl o moc klidnější, mohl jsem si v klidu procházet digitální přístrojový štít (ovládá se podobně jako u nových nissanů), menu infotainmentu s citlivým displejem, posadit se „sám za sebe“ a tak podobně.

Vzhledem k rozvoru přes 2,7 metru je vzadu dost místa pro kolena, ale trochu méně pro hlavu, tedy alespoň pokud sáhnete po verzi s prosklenou střechou, která hodně sazahuje do prostoru pro hlavy zadních cestujících. Ti mají vlastní ovládání ovládání klimatizace, vyhřívání krajních sedadel, pro větší soukromí i samonavíjecí rolety. Nejvíce mě ale potěšil ten nejmenší detail, a sice staré dobré kolíčky pro manuální zamykání dveří zevnitř. To už se dneska nevidí.

Když pominu menší množství místa vzadu nad hlavou u verzí s prosklenou střechou, vlastně není nic, co by mě na novém outlanderu štvalo nebo mrzelo. Je to silný plug-in hybrid, který má vždy hnaná všechna čtyři kola, na jedno nabití ujede přes 80 km a pořád má dost velkou nádrž na benzin (53 litrů), takže celkový dojezd činí přes 840 km. Režimů jízdy je hned sedm (včetně terénních) což mi přijde na SUV poměrně dost, ale třeba v reálu skutečně využijeme všechny.

Vůz zvládá rychlé nabíjení výkonem až 50 kW (má konektor CHAdeMO, ale to se může časem změnit) a disponuje funkcí vehicle-to-home, díky které lze z energie uložené v trakční baterii nabíjet externí zařízení. Pod podlahou téměř pět set litrů objemného kufru najdete místo na uložení nabíjecích kabelů, rozhodnete-li se tahat je s sebou, a míst k sezení je maximálně pět. Sedmimístná SUV jsou totiž podle Mitsubishi stejně kompromis, což je koneckonců pravda.

Co bude dál?

Na českém trhu bude vůz nabízen s tradičními výbavami Invite, Inform či Intense, nabídne tři varianty interiérů, zcela nové audio Yamaha a v nejvyšší výbavě nebude chybět ventilace předních sedadel či masážní funkce.

Fyzicky si outlander budete moci prohlédnout už v listopadu na výstavě čisté mobility v pražských Letňanech, u dealerů budou vozy na přelomu února a března. Ceny? Na ty je ještě brzy, spekuluje se však o základu za 1,2 milionu korun. Zhruba na tolik vychází i Toyota RAV4 PHEV, které chce outlander odlákat zákazníky.

Mitsubishi Outlander PHEV: Dostupné technické údaje Motor 2.4 MIVEC PHEV 4x4 Objem [ccm] 2360 Válce/ventily 4/4 Výkon [kW] 225 Elektromotory přední/zadní [kW] 85/100 Systémový výkon [kW] 225 Celková kapacita baterie [kWh] 22,7 Dojezd v elektrickém režimu [km] 86 Pohon 4x4 Převodovka CVT Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,9 Maximální rychlost [km/h] zatím neupřesněno Max. rychlost v EV režimu [km/h] 130 Hmotnost [kg] zatím neupřesněno Objem nádrže [l] 53 Spotřeba WLTP [l] 0,8 Zavazadelník [l] 495 Rozměry [mm] 4719 x 1862 x 1750 Rozvor [mm] 2704

[********************]