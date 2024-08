Burácení formule 1 v Praze se blíží. David Coulthard usedne do monopostu v půlce srpna

Red Bull Showrun se vrátí do České republiky! Unikátní show proběhne 17. srpna od 14:00 a bude trvat dvě a půl hodiny. Fanzóna však již bude otevřena v pátek 16. srpna od 16 do 20 hodin. Je to příležitost jak vidět, ale hlavně slyšet, monopost RB7. Ten byl nasazený za tým Red Bull Racing v roce 2011, navrhl ho uznávaný Adrian Newey a Sebastian Vettel s ním získal titul mistra světa.

Formuli bude řídit další legendární jezdec, David Coulthard. Některé sektory pro diváky jsou již vyprodané, ale pár lístků ještě zbývá. V době psaní článku vychází nejlevnější vstupenka na 440 Kč a máte s ní výhled na stunt zónu i na trať. Kromě monopostu F1 se na ukáže také duo Red Bull Driftbrothers nebo freestylový kaskadér Aras Gibieza.

Přímý přenos z této události se bude také živě vysílat na streamovací platformě Voyo. „Když přivezeme celou show do města, je to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokováni, jak je rychlý a hlasitý. Na konci show vždy jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ uvádí Red Bull na svých stránkách.

Galerie doplněna o záběry z minulé akce.