Bulhaři přestavěli staré Porsche 911 na elektrický pohon. Uvnitř dokonce najdete díly z BMW!

Stále více úpravců se soustředí na integraci elektrického pohonu do klasických vozů. Je to možnost, jak v moderní době udržet tyto vozy v každodenním provozu. Zvláště když zvolíte správný model.

Rozvoj elektromobility není jen o nových autech, ale čím dál více se soukromé společnosti zabývají přestavbou klasických vozů na elektrický pohon. Do budoucna to bude možná jediná cesta, jak udržet tyto vozy v aktivnějším režimu užívání, a nejen jako víkendovou hračku.

Abyste na nově vzniklém trhu zaujali, potřebujete pro svou konverzi dobrou techniku a samozřejmě populární automobil. Čerstvě vzniklá společnost Modern classics z bulharské Sofie vsadila na jistotu. Svůj projekt postavila na základu Porsche 911 série G ze sedmdesátých let a vybavila jej technikou BMW i3S.

To znamená, že vzadu už nenajdeme tradiční boxer. Ten nahradil elektromotor s výkonem 135 kW pohánějící zadní kola. Komu se to zdá málo, měl by si připomenout, že originální Porsche 911 mělo v té době výkon 110 kW a nejsinější 911 S jen 129 kW. Elektrické Porsche navíc zvládne sprint z klidu na 100 km/h za 6,8 sekundy a podle výrobce dosáhne maximální rychlosti 160 km/h. Pro zvýšení řidičského komfortu je vůz vybaven ABS a ESP a kontrolovaným rozjezdem do kopce.

Energie je čerpána ze 42kWh bateriového setu, který by měl vystačit k ujetí 250 kilometrů. Nabíjení je možné pomocí 11kW nabíječky, nebo stejnosměrným proudem o výkonu 50 kW kdy nabití z 20 na 80 procent zabere půl hodiny.

Interiér vozu zachovává tradiční hodnoty Porsche, ale zároveň nese adekvátně moderní pojetí. Místo řadicí páky je zde volič jízdních režimů z BMW včetně ovládání infotainmentu. Také displeje byly integrovány s citem pro detail.