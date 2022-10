Bugatti získalo pět historických skvostů od švýcarského sběratele. Nyní se vrátily domů do Molsheimu

Úžasná sbírka významných vozů ze zlaté éry francouzské automobilky má obrovskou hodnotu. Jednání o odkupu se táhla přes dva roky.

Ve své současné formě patří Bugatti k výkladním skříním automobilového průmyslu. Společně se svými novými vozidly ale značka věnuje mimořádnou pozornost také své slavné historii. Nyní svou úctu k zakladateli Ettoremu a jeho synovi Jeanu potvrdila akvizicí pěti historických vozidel. Ta byla součástí sbírky švýcarského nadšence Hanse Mattiho, který si první vůz Bugatti pořídil již v roce 1959.

Konkrétně jde o předválečné modely Type 51, Type 37A, Type 49 Faux Cabriolet, Type 35B a Type 35A. Matti k nim během let nashromáždil mnoho historických materiálů, včetně fotografií, článků, knih i archivních záznamů přímo z továrny. Jde o vskutku výjimečné stroje – například Type 51 vznikl přestavbou z jednoho z posledních vyrobených Typů 35B a závodil v Monaku, Monze i na Targa Florio.

Při úpravě do něj byl namontován dvouvačkový motor, který skončil v jednom z dalších vozů v této sbírce – Typu 35B. Typ 35A pak má jediný přeživší motor z Typu 36. Typ 49 patřil přímo Jeanu Bugatti a má na dveřích jeho iniciály. Typ 37A má pak plně zmapovanou historii až k prvnímu majiteli.

Jednání o prodeji sbírky trvala dva a půl roku a zapojila se do nich i vnučka Ettoreho Bugatti, Caroline. Po odkupu vozidla zamířila do místa svého zrodu, tedy do Molsheimu. Tam zapózovala před Chateau Saint Jean společně s moderním Bugatti Chiron.