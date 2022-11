Bugatti zajíždí každý kus Centodieci extrémním způsobem. Rychlost 380 km/h zvládá už během záběhu

Testovací jezdec Steve Jenny osobně dohlíží na kvalitu desetikusové série hypersportu za 200 milionů korun. Jeho metody jsou velmi netradiční.

Zákazníci Bugatti očekávají za své peníze absolutní dokonalost. Ta začíná už na „rýsovacích prknech“ a musí být perfektně převedena do reality, kterou budou řídit. Každý kus proto musí projít náročnou testovací procedurou před dodáním, kterou mají na starost elitní zkušební jezdci. Tím nejzkušenějším je u Bugatti Steve Jenny, který s modely Veyron, Chiron a různými malosériovými modely i unikáty najezdil celkem přes 350.000 kilometrů.

Výjimkou není desetikusová série Centodieci, vozu za osm milionů euro, který sice sdílí techniku s Chironem Super Sport, ale jeho charakter je posunut k ještě ostřejší jízdní dynamice. Každý kousek čeká nejméně 300 kilometrů na různých silnicích, dálnicích a površích, v rámci nichž jsou ověřovány nejen jízdní vlastnosti, ale také kvalita zpracování nebo tiché zvuky pracující kůže či karbonu v různých teplotních podmínkách. Pokud například některé spínače nebo materiály nevypadají či nefungují tak, jak by měly, vše se ihned řeší.

Vrcholem testování jsou jízdy na uzavřené letištní ploše, během nichž Centodieci zrychluje na 100 km/h za 2,4 sekundy a dosahuje své maximální rychlosti 380 km/h. Dále pak jezdec zkouší slalom, vyhýbací manévry a další jízdní prvky na samotné hraně možností. Výrobce se tak ujistí, že majitel dostane to, co měl slíbeno. Po ukončení testů dojde k výměně filtru v převodovce, jsou nasazena „finální“ kola a Centodieci se vydá na poslední 50km jízdu, která ověří, že byly veškeré případné nedostatky odstraněny.

„Při tvorbě vozu Bugatti, zejména tak vzácného a jedinečného, jako je Centodieci, neexistují žádné kompromisy. Vzhledem k tomu, že jich vznikne pouze deset, jsou příležitosti řídit tak výjimečný vůz natolik vzácné, že při závěrečné jízdě musíme zdvojnásobit pozornost. Zajištění konzistentní dokonalosti u každého vozu Centodieci a každého vozu Bugatti je nesmírně důležité. Pokud narazíme na nějaké problémy, nenecháme se zviklat termíny ani načasováním; vůz nedodáme, dokud si nebudeme jisti, že je dokonalý v každém detailu. To je to, co definuje značku Bugatti, a to je to, co naši zákazníci očekávají,“ vysvětluje Jenny.