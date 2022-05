Bugatti ukázalo zákulisí testování v rychlosti přes 440 km/h. Zařízení je stejně úžasné jako samotný vůz

Bugatti zahájilo dodávky Chironu Super Sport prvním zákazníkům. Přitom nechalo nahlédnout do zákulisí testování maximální rychlosti.

Bugatti Chiron znovu potvrzuje, že je právoplatným králem produkčních supersportů. Automobilka jej posadila na speciální zkušební válce a naměřila úchvatné výkony. Osmilitrový šestnáctiválec produkuje nádherných 1600 koní a 1600 N.m točivého momentu. Při testech se podařilo dosáhnout maximální rychlosti 440 km/h. Rekord nejrychlejšího sériově vyráběného vozu drží od roku 2019 s hodnotou 490,484 km/h. Ve srovnání s běžným Chironem má Chiron Super Sport upravené řízení pro lepší kontrolu ve vysokých rychlostech. První kusy se startovní cenou přes 79,5 milionu korun jsou právě rozváženy natěšeným zákazníkům.

Tentokrát ale nebudeme rozebírat techniku vozu, ale zkušební válce a síly, které na jednotlivé díly vozu působí. Většinou se používá zkušební zařízení se dvěma válci pro každé kolo. Zde automobilka použila sestavu s celkem čtyřmi, tedy každému kolu náleží jeden válec. Dynamometr byl speciálně vyroben na míru pro testování modelů jako je Chiron.

Díky tomu se pneumatiky podkladu dotýkají pouze v jednom bodě, stejně jak tomu je na silnici. Tím se snižuje valivý odpor, prokluzování kol i jejich deformace. Také se méně zahřívají. Jedině tak je možné dosáhnout rychlostí nad 400 km/h. Extrémnost podmínek dokazuje fakt, že při rychlosti 420 km/h se kolo otočí 50krát za sekundu.

Samotné zařízení váží 3,5 tuny a rotující hmota se blíží ekvivalentu 720 kg. Aby bylo možné zkoušet různé vozy, lze zadní válce hydraulicky nastavit na požadovaný rozvor. Sestava je dimenzovaná pro výkon do 1200 kW na válec, takže zde mohou být simulovány rychlosti do 480 km/h. To znamená, že Chiron Super Sport je jedním z mála vozů, které dokážou využít potenciál zařízení.

Při těchto rychlostech potřebuje motor obrovské množství vzduchu, který prouděním pod podvozkem zároveň chladí výfukové potrubí, převodovku a diferenciál. Proto je čtyřmetrový ventilátor s rotorem o průměru 1,93 m schopný poslat k vozu 300.000 krychlových metrů vzduchu za hodinu. Přitom generuje proud o rychlosti 230 km/h. Zezadu je instalován výkonný systém odsávání výfukových plynů, které jsou vedeny z haly ven do 12,5 m vysokých věží s výkonnými ventilátory.

K dynamometru je vůz připevněn pomocí soustavy plátů, které jsou s monokokem spojeny pomocí 20 vysokopevnostních šroubů. Jednotlivé desky jsou navíc fixovány řetězy dimenzovanými na tažnou sílu 24 tun. Nakonec ještě vůz přidržují speciální popruhy.