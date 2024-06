Bugatti Tourbillon má atmosférickou V16 a 1800 koní. Hybrid přidal 300 kg, ale stejně je lehčí než Chiron

Automobilka Bugatti již oficiálně představuje dlouho očekávanou náhradu za model Chiron. Novinka se jmenuje Tourbillon a navzdory všemu, o čem mnozí spekulovali, má ve svých nových karbonových útrobách spalovací motor, a to v dnešní době už docela násilný. Jedná se totiž o atmosférický vidlicový šestnáctiválec o objemu 8,3 litru vyvinutý ve spolupráci s Cosworthem, který točí až 9000 otáček a sám o sobě produkuje výkon 1000 koní. Má metr na délku a úhel rozevření válců 90 stupňů.

Jak už možná víte, většinový podíl v automobilce Bugatti již nemá koncern Volkswagen, ale chorvatský vizionář a konstruktér Mate Rimac, který má svou vlastní automobilku na elektrická hyperauta. Tourbillon tedy těží nejen ze spalovacího motoru, ale také z elektromotorů, kterými je chorvatská automobilka proslulá. Ty jsou tu tři, dva jsou na přední nápravě a jeden na zadní, přičemž kombinovaný výkon vozu činí 1800 koní. Mimochodem návrh tohoto uspořádání pohonného ústrojí byl hotový už v roce 2020.

Elektromotory získávají energii z olejem chlazené 800voltové baterie o kapacitě 25 kWh. Vůz je při takto velké baterii schopný čistě elektrické jízdy až 60 kilometrů. Ačkoliv je novinka plug-in hybridem, váží méně než předchozí model Chiron. Vůz je postavený na novém šasi z uhlíkových kompozitů T800 (nejde o toho Terminátora) a samotný motor váží pouze 252 kg, což je o téměř 150 méně než u původního motoru W16.

Lehký motor pomohl vozu dohnat nadváhu hybridního systému, který přidává tři sta kilo, tudíž je výsledná hmotnost 1995 kg, Chiron vážil 1996 kg. Prostě o kilo. Zároveň je po stránce emisí nové auto o 25 % čistší než Chiron. Jízdní výkony jsou přirozeně ohromující, z 0 na 100 km/h zrychlí pod dvě sekundy a za pět sekund tam má 200 km/h. Maximální rychlost 445 km/h je dosažitelná pod dvacet pět sekund.

Převodovka je osmistupňová dvouspojka a výkon se přenáší na všechna čtyři kola. Vzadu je vedle elektromotoru také elektronicky řízený samosvorný diferenciál. Vůz sedí na 20palcových kolech vpředu a na 21palcových vzadu. Jsou obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2. Světlá výška vozu je o 33 mm nižší než u předchůdce. Zadní křídlo slouží také jako pomocník při brzdění, pro úsporu hmotnosti se však ovládá elektronicky, nikoliv hydraulicky.

Interiér je jedním slovem fantastický, bez žádných velkých displejů a orientovaný na řidiče. Titanová přístrojovka váží pouze 700 gramů a je složená z 600 dílů. Sedadlo je fixní, hýbe se sloupek volantu a pedály. Design je spíše evolucí předchozího modelu, ale značkám Apple a Porsche to takhle funguje. Produkce je limitovaná na 250 kusů. Modelu Chiron se vyrobilo pět stovek a trvalo to osm let, produkce nového modelu navíc začne až v roce 2026. Cenovka je 3,6 milionů eur, což je zhruba devadesát milionů korun.