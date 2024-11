Bugatti Tourbillon bylo odchyceno při testování. Poslechněte si jeho V16 v reálném prostředí

Bugatti Tourbillon je bezpochyby jedním z největších překvapení tohoto roku. Poté, co automobilku získat Mate Rimac se očekávalo, že zbrusu nové Bugatti bude jezdit na elektřinu. Nicméně to se nestalo, Rimac je nejen nadšenec do technologií, ale také je to petrolhead co ctí tradice. A proto se nám 21. června představilo nové s atmosférickým šestnáctiválcovým motorem.

Tento 8,3litrový vidlicový motor byl vyvinut ve spolupráci s Cosworthem, točí až 9000 otáček a dokáže vyprodukovat výkon 1000 koní. No a pak tu jsou tři elektromotory, dva jsou na přední nápravě a jeden na zadní, přičemž kombinovaný výkon vozu činí 1800 koní. Z 0 na 100 km/h zrychlí Tourbillon pod dvě sekundy a za pět sekund tam má 200 km/h. Maximální rychlost 445 km/h je dosažitelná pod dvacet pět sekund.

Motor jsme už slyšeli díky videu, které nám automobilka při zveřejnění modelu poskytla, nicméně reálný svět je něco jiného. Na Youtube už se ale objevilo video z testování maskovaného vozu, který zvuk vozu ukazuje v celé své kráse. V16 tady zní spíš jako trochu mocnější V8 a trochu připomíná některé modely značky Koenigsegg.

Nyní už máme aspoň představu, co se bude zanedlouho ozývat Monakem. S blížícím se datem uvedení na trh se podobných videí samozřejmě ukáže více. Produkce modelu Tourbillon začne až v roce 2026. Cenovka je 3,6 milionů eur, což je zhruba devadesát milionů korun.