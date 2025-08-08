Bugatti představuje zakázkový speciál Brouillard. Kupé skládá poklonu oblíbenému koni zakladatele

Stavba unikátních verzí se u francouzské značky posouvá na novou úroveň. Jde o první výsledek práce programu Solitaire.
Rychlost, krása, ušlechtilost – tyto vlastnosti obdivoval Ettore Bugatti u svého oblíbeného koně jménem Brouillard. Krásný bělouš si mimochodem uměl sám otevírat dveře od stáje díky mechanismu, který navrhl jeho majitel. Zvíře se nyní stalo inspirací pro nejnovější speciál Bugatti, první z nové řady jménem Solitaire, která při návrhu a stavbě vozů zachází ještě dál, než stávající program Bugatti Sur Measure.
Značka se tak vrací ke svým kořenům – začátkem 20. let se podvozky nechaly kapotovat u významných karosáren, Jean Bugatti tento postup přenesl přímo rodinné firmy. Tak vznikly například speciály Galibier, Stelvio, Ventoux nebo Atalante.
Brouillard stojí na starší platformě s motorem W16 – jde tedy o jednu z variantu modelu Chiron s osmilitrovým šestnáctiválcem o výkonu 1103 kW. Spodní třetina karoserie je tmavá, aby splývala se stínem vozu, světlejší vršek pak podporuje dojem z lehčí dynamičtější siluety. Sací kanály v horní zadní části vytvářejí podtlak a zvyšují průtok vzduchu skrze chladiče, na zádi se pak můžete podívat na pevné „kachní“ křídlo a difuzor, který díky speciálnímu umístění výfuků nabízí maximální možnou plochu.
Interiér nabízí to nejlepší z hlediska funkčnosti i estetiky – čalouněn je zakázkovými látkami z Paříže s károvaným vzorem a speciální karbonové obložení v zeleném odstínu zde doplňují hliníkové prvky. Prosklená střecha dodává vnitřku atmosféru katedrály a středová „páteř“ plynule navazuje zvenčí dovnitř.
Mistrovské řemeslné zpracování najdeme u vyšívání s motivem koní ve výplních dveří a opěradlech sedadel. Sedačky samotné jsou mimochodem tvarovány přesně dle přání majitele. Volič převodovky je vyřezán z jediného kusu hliníku a uvnitř má skleněnou vložku s miniaturní soškou zakladatelova oblíbeného koně, podle nějž se Brouillard také jmenuje.
Zakázkový speciál vznikl pro váženého sběratele historických i nových vozů Bugatti, který také vyhledává nábytek navržený Carlem Bugattim a bronzové sochy Rembrandta Bugatti. I tyto věci inspirovaly některé prvky auta, jde tak o oslavu umění celé rodiny Bugatti.
Zdroj: Bugatti | Zdroj videa: Bugatti