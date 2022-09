Bugatti odkládá plány na elektrické SUV. Chce si zachovat svou exkluzivitu

Zřejmě jedinou luxusní značkou bez vozu s vyšší stavbou karoserie zůstane francouzská značka. „Lidový“ model nechystá.

Porsche prodává svůj Cayenne jako housky na krámě, Urus je pro Lamborghini trhák, Aston Martin již vesele dodává DBX a posledním do party „velkých kluků“ se nedávno stalo Ferrari s modelem Purosangue. Téma SUV či crossoveru načal před nějakou dobou tehdejší šéf Bugatti Stephan Winkelmann. Prohlásil, že by mohl vzniknout model pro každodenní jezdění s jinými tvary a odlišným posláním než má Chiron. Také zmínil, že by se do takového auta nevešel motor W16 – správným přístupem by prý byla elektrifikace.

Bugatti je nyní pod elektrickými experty Rimac, to ale neznamená, že by překotně pádilo k elektromobilitě. Šéfdesignér Achim Anscheidt magazínu Autocar prozradil, jak značka aktuálně vidí svou budoucnost: „Vždy jsme měli představu, jak by mohla vypadat druhá modelová řada. Ale pak jsme si také v jednu chvíli říkali, nezačínáme se naší značce zpronevěřovat? Co se stane s tímto vzácným znakem?“ A zamýšlí se: „Nebude takový krok příliš brutální, když svůj znak vyměníte za nějaká čísla?“

„Pokud někdo přijde s druhým modelem pro každý den, jsem velkým příznivcem toho, aby se to vyvážilo, aby se nezapomnělo na kořeny značky nebo aby se vytvořilo něco exkluzivnějšího. To znamená, že pokud se vydáte do trochu větších objemů, měli byste jít na druhé straně do větší exkluzivity, aby takový exkluzivní vůz zůstal jádrem nabídky a vyvážil model pro každý den,“ vysvětluje Anscheidt. Elektrifikaci se značka samozřejmě nevyhne, po doprodání aktuálního modelu Mistral, který je jejím posledním vozem s motorem W16, se vrhne na přípravu svého prvního hybridu.