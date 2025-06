Bugatti odhaluje detaily pohonu modelu Tourbilion. Poznejte technický skvost na kolech

Když Volkswagen převzal kontrolu nad Bugatti, čelil heroickému úkolu: postavit sériový vůz s výkonem 1000 koní, schopný atakovat hranici 400 km/h. A to v době, kdy nebyly dostupné komponenty ani technologie pro takový účel. Přesto se to povedlo a od té doby posouvá automobilka hranice možného. Po Chironu bylo těžké si představit, v jakých oblastech bude nástupce lepší a jestli s přijetím elektrifikace neztratí svou duši.

Naštěstí se tak nestalo. Tourbillon od počátku udivuje výkony a futuristickým vzhledem, ale abychom jeho technickou dokonalost náležitě ocenili, musíme jít hlouběji do procesu vývoje a dostat se mu pod kůži. U Bugatti má vývoj nového vozu tři fáze. V první se vytvoří testovací kamuflovaná mula. Ve druhé už je auto z 95 až 99 procent hotové a ladí se pouze detaily. Pak následuje předprodukční kus pro závěrečné testy.

Rimac, současný majitel Bugatti, je známý svým čistě elektrickým hypersportem, proto se od počátku spekulovalo, jak moc se do nového Bugatti otiskne. Automobilka zvolila tu nejlepší cestu, postavila mu 8,3litrový vidlicový šestnáctiválec s atmosférickým plněním, který vozu propůjčuje nezaměnitelný, jadrný zvuk.

Přidané elektromotory pomáhají motoru dostat se snadněji z nízkých otáček do plného výkonu a zlepšují odezvu na plynový pedál. Díky jejich točivému momentu nemusí při prudkém sešlápnutí plynu převodovka podřazovat o několik stupňů dolů a neobjevuje se ani žádné zpoždění turbodmychadel. To znamená, že elektromotory zajišťují pružnost a okamžité zrychlení, zatímco šestnáctiválec poskytuje dlouhodobý výkon a zátah pro maximální rychlost.

Elektromotory jsou celkem tři. První o výkonu 250 kW se nachází ve skříni osmistupňové automatické převodovky a je schopen točit až 24 000 otáček za minutu. Zajímavé je, že celá pohonná soustava váží 430 kg – tedy ještě o něco méně než v případě Chironu, kde žádná elektrifikace nebyla. Když jsme u hmotnosti, Tourbillon je celkově stejně těžký jako jeho předchůdce.

To jen dokazuje lehkost konstrukce a kompaktnost hybridního systému. Přitom další dva 250kW elektromotory jsou na přední nápravě a do šasi je integrovaná 25kWh baterie tvaru „T“ s 1500 články. Pracuje s napětím 800 V a díky ní může vůz jet až 60 kilometrů v čistě elektrickém režimu. Chlazení zajišťuje olejový okruh, rovněž vestavěný do skeletu vozu. Šasi a podvozek využívají díly vyrobené na 3D tiskárně a komponenty podvozku, které se podařilo ve srovnání s Chironem odlehčit o 45 %. Na druhou stranu hybridní soustava eliminovala klasický 12V startér.

