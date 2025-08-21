Bugatti má vyprodáno na čtyři roky dopředu. Na čekacím listu jsou desítky klientů

Vysoké zisky, superdrahé speciální edice a zákazníci, na které se nedostalo – takhle vypadá dobře fungující podnik.
Říkal to již Enzo Ferrari a platí to i v polovině dvacátých let 21. století: „Vždy vyrábějte o jedno auto méně, než žádá trh.“ Tato strategie jde francouzskému Bugatti náramně. Již nyní má vyprodány všechny modely Bolide a Tourbillon (250 kusů), u druhého jmenovaného modelu eviduje dokonce devětapadesát zákazníků, na které se nedostalo. Mohlo by tedy vyrábět více a tím pádem také více vydělat – ale neudělá to.
Ředitel designu Frank Heyl říká, že až do roku 2029 budou mít plné ruce práce s výrobou alokovaných vozů. „Takže vyrobíme 250 vozů Tourbillon. Finální Bolide... to vše nás bude zaměstnávat až do roku 2029 a bude vyprodáno až do roku 2029. Pokud máte jako podnikatel tuto finanční stabilitu, funguje to velmi dobře. Pak víte, že můžete plánovat dopředu. Vše je připraveno,“ uvedl pro CarBuzz na automobilovém týdnu v Monterey. Situace se tedy ubírá směrem, který popsal generální ředitel Bugatti Mate Rimac. Ten prohlásil: „Chci z Bugatti udělat nejúspěšnější a nejziskovější automobilku na světě.“
V České republice bylo dle dostupných informací Svazu dovozců automobilů oficiálně registrováno 7 vozů Bugatti. Jeden v roce 2007, další v roce 2018, dva v roce 2019, dva v roce 2021 a jeden v roce 2023
Zdroj: CarBuzz