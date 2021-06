Bugatti hlásí hotovo. La Voiture Noire za 280 milionů může zanedlouho do garáže

Na ženevském autosalonu v roce 2019 nebylo obdivovanějšího, ale zároveň tajemnějšího auta. Ještě před uvedením jsme věděli, že je to nejdražší nové auto na světě. Cena by měla být 11 milionů eur bez daně, což aktuální zpráva potvrzuje a v přepočtu to dělá 280 milionů korun. Zdali mu tato koruna však patří teď není jisté, nový Rolls-Royce Boat Tail cenu sice tají, ale prý by měla být ještě vyšší.

Bugatti La Voiture Noire je ojedinělé auto pro tajemného zákazníka, jehož identita bude zřejmě navždy skryta. Samo Bugatti hovoří o nejvíce exkluzivním autě na celém světě. Jen připomínáme, že jde o poctu vozu Bugatti 57 SC Atlantic, který vyvinul Jean Bugatti, syn Ettoreho. Jean pojmenoval svůj výtvor La Voiture Noire - černé auto. Konkrétně jeho kus zmizel beze stopy před začátkem války.

Nápad na vytvoření pocty tomuto jedinečnému skvostu se zrodil už před dvaceti lety v hlavě vedoucího designu značky Achima Anscheidta. Ten správný čas však nadešel až před dvěma lety, kdy se na autě začalo pracovat. Na ženevském autosalonu tedy byla jen obyčejná maketa.

Jak sama značka uvádí, v tomto autě jsou karbon, hliník a další materiály přetaveny do umělecké sochy. Třeba každý článek v přední masce byl vyrobený v 3D tiskárně a následně vybroušen do dokonalosti, aby všechny společně uvtořily výslednou mozaiku. Každý nový komponent pak musel být podroben přísnému testování a kontrolou kvality.

Jak je již známo, auto stojí na základech Bugatti Chiron. Má však prodloužený rozvor. Z hypersportu by pak mělo pocházet i pohonné ústrojí, tedy motor W16 o objemu 8,0 litru, který dosahuje výkonu 1103 kW a točivého momentu 1600 N.m. Bližší technické údaje o tomto autě nejsou známy.