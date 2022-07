Bugatti dodalo poslední Chiron Super Sport 300+. Před definitivním koncem ho čeká ještě 80 předání

Bugatti uzavřelo objednávky modelu Chiron. Výrobní kapacita jíž je naplněna a jen letos proběhne 80 objednávek. Výrobce také dodal poslední kus z limitované edice Chiron Super Sport 300+.

Bugatti uzavírá 500kusovou ságu jménem Chiron. Ne, produkci nezabil diktát Evropské unie, skončila přirozeně vyprodáním všech kusů k lednu letošního roku. Důležitou kapitolou je dodání posledního Chiron Super Sport 300+ z třicetikusové série.

Chiron Super Sport 300+ je nositelem a věčnou připomínkou zdolání rychlostní mety 490,484 km/h na testovací dráze Ehra-Lessien. Automobilka speciální edici vybavila prodlouženou zádí a osmilitrovým šestnáctiválcem se čtyřmi turbodmychadly a výkonem 1161 kW. Sérový model má omezenou rychlost na 440 km/h, což běžnému uživateli stačí. Údajně mělo Bugatti nabízet možnost odemknutí omezovače a ochranné klece kokpitu.

Na vysoce výkonné verzi pracovalo Bugatti od roku 2019 a loni bylo hotových prvních 8 kusů, z nichž každý vyšel na více než 86,5 milionu korun. Objednávkovou knihu Bugatti kompletně zarchivuje po dodání všech vozů s tím, že letos je naplánováno 80 předání.

Tím si uvolní ruce na nový projekt v rámci spolupráce se značkou Rimac. Z ní vzejde budoucí nástupce Chironu, který by si měl uchovat spalovací motor doprovázený značnou mírou elektrifikace. Už dříve ředitel Rimacu Mate Rimac prohlásil, že by bylo příliš jednoduché převléknout Neveru do nového kabátu, ale Bugatti si zaslouží samostatný model. Ten by měl přijít přibližně za dva roky. Potenciální vážní zákazníci letos dostanou možnost vidět první nákresy, aby v nich Bugatti podpořilo zájem.