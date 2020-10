Bugatti Bolide oficiálně: Odpověď na důležitou otázku má 1850 koní a 1240 kg

Čekání je u konce a Bugatti oficiálně uvedlo svůj nejdivočejší model. Jmenuje se Bolide a jedná se o extrémní hyperauto, které je určené pouze na okruhy. Bohužel se ale jedná teprve o studii. Bugatti chce jednoduše zjistit, kam až může se svým šestnáctiválcem zajít. Největším luxusem tu tedy jsou dvě sedadla.

Modifikovaný motor z modelu Chiron je schopný vyprodukovat výkon 1850 koní a 1850 N.m točivého momentu. Podle simulací je vůz schopný akcelerovat z 0 na 100 km/h za 2,17 sekundy, dvoustovku pokoří za 4,36 s a třístovku za 7,37 s.

Disciplínu 0-400-0 km/h by pak měl pokořit za 12,08 sekundy, což by byl absolutní rekord. Bugatti nicméně uvádí ještě jeden údaj. Tím je akcelerace z 0 na 500 km/h, která by měla proběhnout za 20,16 sekundy. Maximální rychlost je položená ještě dál, ale přesný údaj Bugatti nezveřejňuje.

Se zajímavými informacemi pak značka pokračuje tvrzením, že je vůz schopný pokořit Nürburgring za 5:23.1, což by bylo jen čtyři sekundy pod závodním Porsche 919 Hybrid Evo. Jak můžete vidět na fotografiích, vše je podřízeno aerodynamice a přítlaku. Ostatně při rychlosti 320 km/h činí přítlak 1800 kg na zadní křídlo a 800 kg na přední křídlo.

Celé auto váží 1240 kilogramů. K této úžasné hodnotě pomohla spousta karbonu a také některé díly z titanu. Všechno to zní úžasně, ale jak říká sama automobilka již od první lákačky, jedná se zatím jenom o vizi. Vstup tohoto vozu do výroby zatím nebyl schválen. Značka nejspíš čeká, kolik lidí se skutečně ozve na základě této pompézní premiéry.