Bugatti Baby II Carbon Edition je úchvatná hračka pro děti i dospělé. Cena je astronomická a podmínka nákupu přísná

Je to sice hračka pro děti i dospělé, ale preciznost zpracování a použité materiály odpovídají moderním sportovním vozům. Cena je dost podobná.

Ať už jde o auto, koloběžku nebo lahev šampaňského, Bugatti není levnou značkou, ale pro majitele to zase taková potíž není. Jste-li sběratel, máte možnost si svou garáž ozdobit nespočtem stylových doplňků. A jestliže jste zámožný nadšenec s potomkem, můžete mu pořídit stejně úžasnou hračku.

Bugatti již dříve nabízelo dětskou zmenšeninu s názvem Bugatti Baby II za v přepočtu 820.000 korun. To je hodně ve srovnání s elektrickými autíčky, která jsou k dostání kolem 15.000 korun, ale věřte, že tahle bugattka je jako žádná jiná a její nejnovější verze Carbon Edition je ještě úžasnější.

Předně uveze dospělého člověka, takže si můžete užít spoustu zábavy například v uličkách parku vašeho sídla. Na vývoji automobilka spolupracovala se společností The Little Car Company a použila ve světě zmenšenin nebývale pokročilé technologie. Inspirací pro vytvoření speciální edice je dospělé Bugatti Mistral, nejrychlejší roadster značky a vrchol osmilitrového šestnáctiválce do W.

Tato skutečnost je umocněna faktem, že Bugatti Baby II Carbon Edition si může koupit výhradně majitel roadsteru Mistral, kterých bylo vyrobeno 99 kusů. Samozřejmostí bude sestavení vozítka dle konkrétních přání.

Bugatti Baby II Carbon Edition má karbonovou konstrukci a z uhlíkových vláken je vyrobená také karoserie přiznávající na některých dílech typickou strukturu skrze lak. Na přání si můžete nechat bok ozdobit ručně malovanou francouzskou vlajkou. Tvar karoserie odkazuje na Bugatti Baby z roku 1926, což bylo o čtvrtinu zmenšené Bugatti Type 35. Zajímavostí jsou tradičně vypadající kulatá světla osazená moderní LED technikou. Bugatti nepíše nic o technických parametrech, takže se dá předpokládat známá sestava v podobě 10kW elektromotoru a 2,8kWh baterie. Nenechte se zmást, Bugatti Baby II umí jet až 70 km/h, což bohatě stačí i pro dospělou adrenalinovou zábavu.

Jak asi tušíte, za unikátní edici si oproti „základnímu“ modelu něco málo připlatíte. Málokdo ale čekal, že cena vystoupá až na 1.960.000 Kč. K tomu samozřejmě připočítejte ještě dopravu.