Budoucnost veteránů je také v syntetických palivech. S P1 Fuels teď mají za sebou nejtěžší zkoušku

Plná nádrž vás zatím vyjde možná i na třetinu výplaty, ale je to další cesta, jak na cestě udržet vášeň, radost a chvění po celém těle, když okolo vás proletí historické vozidlo.

Letošní ročník Mille Miglia je za námi. Zaznamenal nejen rekordní účast vozů, ale také začátek cesty vstříc udržitelné mobilitě klasických aut. Tohle se dalo čekat - s houstnoucí náladou okolo aut s benzinovými a naftovými motory si mnozí asi říkali, jak to bude s veterány, pro které je spalovací motor v drtivé většině případů nezbytný. A kdo někdy zavítal na akci jako je Mille Miglia, uvědomil si, že nic takového přestat prostě nesmí. Takže zůstává jen jedna otázka: Co budeme do veteránů tankovat?

Odpověď je asi už jasná - syntetická paliva. Letošní rok jelo na taková paliva šest aut - Mercedes-Benz SSK, Alfa Romeo 6C Gasogene, Bentley 4.5 litre (za volantem Slovenka Katarina Kývalová) a trojice Mercedesů 300 SL Gullwing. Palivo dodal výrobce P1 Fuels a vozy na něj zdolaly vzdálenost 2200 kilometrů během pěti dnů (nejdelší Mille Miglia) bez jakýchkoliv úprav.

Konkrétně se během závodu tankovalo palivo P1 ECO100PRO. Jako další zamíří ekopalivo na Festival rychlosti do Goodwoodu, kde bude pohánět Williams FW14B (rok 1992 po Nigelu Mansellovi) a McLaren MP4/8 (1993 po Ayrtonu Sennovi). Kolik takové palivo stojí? Norský e-shop prodává 54litrový sud paliva za 4900 korun, tedy 9932 Kč, což je 184 Kč za litr. Palivo se nyní používá také v kartingu (FIA Karting World Campionship), kde je maximální cena 160 Kč za litr.

P1 Fuels je přední světový výrobce závodních paliv, který vzhledem k aktuální situaci ohledně spalovacích motorů neusnul na vavřínech a přišel s řešením pro spalovací motory. Syntetická paliva nevznikají rafinací ropy, ale chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. P1 ECO100PRO nahrazuje benzin s oktanovým číslem 95 až 101+.