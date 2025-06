Bude v Evropě k dostání Toyota GR Corolla? Vedení značky to nevyvrací, spíše naopak

Dnešní hot hatch portfolio u Toyoty je obecně rozděleno následovně: pro evropský trh je určen GR Yaris, zatímco především severoamerickému trhu je k dostání větší GR Corolla. O potenciální dostupnosti ostré Corolly na starém kontinentu nicméně japonská značka nedávno rozjela vlnu spekulací, když výrobu modelu oznámila od roku 2026 také ve Velké Británii. A těmto spekulacím nyní nahrává i samotné evropské vedení značky.

Toyota zprvu oznámila, že výroba GR Corolly v britské továrně v Burnastonu započne příští rok s cílem navýšit výrobní kapacitu a zkrátit dlouhé čekací doby zájemců o větší hot hatch. V rozhovoru s magazínem Auto Express teď ovšem provozní ředitel Toyoty pro Evropu Matt Harrison naznačil možný prodej modelu na evropském trhu.

„Vycházíme z filozofie, že vyrábíme tam, kde prodáváme, takže vyrábět v Evropě a neprodávat v Evropě by bylo v rozporu s touto filozofií,“ uvedl Harrison britské publikaci s tím, že záleží, jak rychle značka zareaguje na samotnou poptávku. Pokud by GR Corolla v britské továrně vznikala i pro Evropu, znamenalo by to rovněž nutnost výroby dvou různých specifikací.

Do výše zmíněné výrobní/prodejní filozofie dnes každopádně zcela nezapadá GR Corolla ani GR Yaris, jelikož globální poptávku obou modelů nyní pokrývá takzvaná GR Factory linka v japonském závodě Motomachi. Mimo Japonsko a USA se GR Corolla prodává také například v Thajsku, Austrálii, Brazílii nebo Jihoafrické republice.

Britská továrna v Burnastonu byla dle Toyoty vybrána proto, že kromě volné výrobní kapacity disponuje pracovníky s odbornými znalostmi v oblasti motoristického sportu, jež odpovídají specializovanému zaměření ostrého hatchbacku. Podobně jako GR Yaris je totiž i GR Corolla stavěna více „zakázkovým“ způsobem a nevzniká na klasické výrobní lince jako běžné modely.

Technika GR Corolly je evropskému publiku povědomá, model používá stejný přeplňovaný tříválec o objemu 1,6 litru, ovšem naladěný na silnějších 305 koní/224 kW (vůči 280 k/206 kW v GR Yarisu), rovněž má pohon všech kol, šestistupňovou manuální převodovku (volitelně osmistupňový automat) a standardně samosvorný diferenciál Torsen.

