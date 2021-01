Bude Toyota GR Yaris nový tuningový kult? Toto s ní udělali experti z Japonska

Homologační speciál Toyota GR Yaris se už prohání po českých silnicích. A jako každý nový sportovní model Toyoty je i GR Yaris středem pozornosti tuningových firem. Ono se není čemu divit - roztomilý rošťák k všemožným úpravám přímo vybízí. Pár kreací už jste měli možnost vidět, o jedné jsme již dokonce psali.

Nyní se do úprav pustila i opravdová ikona - společnost Tom´s Racing z Japonska s více než třicetiletými zkušenostmi v upravování aut. Jednotlivé komponenty na GR Yaris jsou sice stále ještě ve vývoji, ale na průběžný výsledek se můžeme podívat už teď.

Otevřená Toyota Supra je oficiálně tady! Vypadá senzačně, je však jediná na světě

Yaris dostal nový přední nárazník s většími nasávacími otvory a dodatečný přední splitter. Dále jde o širší prahy a nový zadní difuzor s pouze jednou výfukovou koncovkou uprostřed. Pozornost připoutá i obří zadní křídlo. Původní kola byla vyměněna za kovaná G025 od společnosti Rays a jsou obalená do pneumatik Dunlop Sport Maxx 050+. Vůz dostal nové pružiny a nastavitelné tlumiče Luck Elsport V1-DFA.

Přední sedadla byla vyměněna za sportovní skořepiny od Recara, jedna váží pouze 4,4 kg. Hmotnost se dále snižovala i třeba na výplních dveří, které jsou nyní z karbonu. Jak už je vidět z fotografií, má úpravce v plánu udělat z GR Yarisu opravdovou mašinu.

Nová Toyota GR Yaris v obrovské galerii a videu: Tohle vypadá na svezení roku!

Momentálně společnost tají úpravy v motorovém prostoru. Na to však máme ještě čas, ceny jednotlivých komponentů zatím nebyly odhaleny a mimo japonský trh by se díly měly dostat do dvanácti měsíců.