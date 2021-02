Brzdíte provoz? Pomalá jízda může být smrtelně nebezpečná, říkají experti

Že může nepřiměřená rychlost jízdy zabíjet, to je řidičům neustále připomínáno. Jak ovšem zmiňují experti z platformy Vize 0, zaměřující se na bezpečnost v silničním provozu, tato osvěta se pochopitelně týká nejen příliš vysoké rychlosti, ale i té bezdůvodně pomalé hluboko pod stanoveným maximálním rychlostním limitem.

Zákon o silničním provozu stanoví, že „řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat“. Méně se už ale zmiňuje, že stejný paragraf zákona o silničním provozu hovoří o tom, že řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích bezdůvodně pomalou jízdou (a také pomalým předjížděním).

Spěchat za volantem se nevyplácí. Vyšší rychlostí zbytečně riskujeme, říkají experti

Jistě si toto zákonné ustanovení nelze vykládat tak, že řidiči jsou povinni za všech okolností jezdit na samém zákonem povoleném maximálním limitu. „Za bezdůvodně pomalou jízdu je naopak třeba považovat takovou jízdu, která není odůvodněna aktuální provozní situací, vlastnostmi řidiče, jeho vozidla či přepravovaného nákladu. Například se rozhlížíme po krajině, telefonujeme, díváme se do mapy. Zvolené tempo jízdy by nemělo omezovat a často dokonce ohrožovat ostatní,“ vysvětluje Roman Budský z platformy Vize 0.

Řidič jedoucí nebezpečně pomalu bývá nebezpečím hlavně pro ostatní. V delších úsecích, kde nelze z jakýchkoliv důvodů předjíždět, se za ním hromadí zbytečně pomalu jedoucí vozidla, jejichž řidiči tím mohou být frustrováni. Někteří z nich pomalému kolegovi s gustem projeví svou nelibost – těsnou jízdou za zadkem jeho vozu, problikáváním, troubením, gestikulacemi… a nejednou se dokonce odhodlají k riskantnímu předjetí. Takový manévr pak může vyústit v dopravní nehodu.

Děsivá statistika varuje řidiče: Agresivita může za 40 procent smrtelných nehod!

Průzkum provedený ve Velké Británii prokázal, že vlečení se za pomalým vozidlem je sedmou nejčastější příčinou klení a nadávání šoférů, kteří jsou nuceni podstatně zpomalit své tempo jízdy. A zatímco naše národní statistiky nehod neuvádějí počty nehod vzniklých v přímém důsledku nepřiměřeně pomalé jízdy, například ve Velké Británii to již sledují.

V roce 2019 měla taková jízda za následek nehody, při kterých 2 lidé zemřeli, dalších 26 osob bylo zraněno těžce a 132 lehce. Taková jízda je proto považována za bezohlednou, za což viníkovi hrozí pokuta 100 liber a 3 trestné body. Pokud se takový případ dostane ke správnímu projednání, pokuta může být až 5 000 liber, počet trestných bodů se zvýší na 9 a bude vysloven zákaz řízení.

Etika je na silnicích klíčová. Bohužel, často za volantem vyhrává lhostejnost a agrese

Kdo nejčastěji bývají pomaleji jedoucí řidiči? Především se jedná o starší osoby a nové – začínající – řidiče. V těchto případech je třeba přihlížet k tomu, že jejich pomalejší tempo jízdy může mít objektivní důvod. Starší osoby bývají nadprůměrně opatrné a zodpovědné, navíc mohou mít i určitá zdravotní omezení. U mladých (tedy těch zodpovědných z jejich řad) se zase bude jednat o nevyježděnost.

Těmto dvěma kategoriím lze doporučit, aby vyjížděly do provozu pokud možno mimo časy dopravní špičky. Dalším pomaleji a váhavěji jedoucím řidičem může být někdo, kdo v místě pro něj neznámém hledá cestu do cíle. Zde je namístě nadhled a ohleduplnost ze strany ostatních. „Pak jsou ovšem ti, kdo za jízdy telefonují, kochají se okolní přírodou… anebo také čumilové, co výrazně zpomalí, aby mohli pozorovat dění na místě dopravní nehody nebo probíhajících stavebních prací. To už může být vůči ostatním motoristům nejen bezohledné, ale také nebezpečné,“ uvádí Budský.

Viditelnost na silnici je věcí nás všech. Svítíte správě a nosíte reflexní prvky?

Bezdůvodně pomalá jízda může být tedy příčinou rizikového chování ostatních řidičů a následně pak i dopravní nehody – v tom případě lze hovořit o nebezpečně pomalé jízdě. Průzkum provedený agenturou STEM/MARK mezi českými řidiči v dubnu loňského roku prokázal, že zbytečně pomalá jízda jiných řidičů vyprovokuje k agresivitě 36 % respondentů (u mužů se jedná o 42 %, u žen o 29 %). „Tomuto fenoménu je třeba začít věnovat náležitou pozornost. V řadě států tomu tak již je. Bezdůvodně pomalá jízda je nesporně aktuálním tématem i v našich končinách,“ dodává Budský.