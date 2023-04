Brýle by měl při řízení nosit každý, i když má skvělý zrak. Uvidíte i to, co jste dosud neviděli

Brýle pro řidiče by měli nosit i ti, kteří dioptrickou korekci zraku normálně nepotřebují. Při řízení totiž jde o něco úplně jiného, navíc takové brýle poslouží i při volnočasových aktivitách.

Ať už máte přirozený zrak jako ostříž, nebo si pomáháte dioptrickými brýlemi, určitě byste neměli opomenout vzít si za volant speciální brýle pro řidiče. Jestli si myslíte, že je to zbytečnost a vystačíte si se slunečními, které jste dostali jako upomínkový předmět z „reklamky“, tak věřte, že situaci dost podceňujete.

Z pohledu ochrany očí se s ideálními podmínkami setkáte jen zřídka. Viditelnost a kvalitu vnímání okolí ovlivňuje nejen denní doba (úsvit, šero atp.), ale také povětrnostní podmínky. A to nejen ve smyslu mlhy a deště, ale také idylky v podobě zářivého slunečního svitu, nebo naopak měnícího se světa, kdy se slunce střídavě schovává za mraky.

Základem kvalitního vidění je odfiltrovat co možná nejvíce odlesků od světel protijedoucích vozů, mokré silnice plné kaluží nebo aut, od nichž se odráží agresivní sluneční paprsky. Nejčastějším řešením jsou polarizační brýle, jejichž účinek lze snadno ověřit. Stačí dát dvoje takové brýle přes sebe, a v přirozené pozici by mělo přes ně být normálně vidět. Jakmile jedny otočíte o 90 stupňů, nemělo by být přes ně prakticky nic vidět.

Jak je to možné? Filtr totiž nepropouští horizontálně polarizované světlo, vznikající odrazem od lesklé plochy. Právě takové je našim očím nepříjemné, protože způsobuje oslňování a podporuje šum. Naproti tomu vertikálně polarizované světlo podporuje rozlišování barev a zvýraznění kontrastů. Polarizační brýle tak jeden světla druh odfiltrují a druhý naopak usměrní, protože za normálních okolností se světlo šíří prostorem ve vlnách všemi směry. Proto když dvě skla překřížíte, odfiltrujete vertikální i horizontální světlo a není vidět skrz.

V kombinaci s UV filtrem a barevnými čočkami představují polarizační brýle ideální řešení během dne. Podporují prostorovou orientaci, ulevují očím a snižují pocit únavy. Také do jisté míry potlačují šeroslepost. Dále se doporučují čočky schopné změnit zabarvení v závislosti na světelných podmínkách okolí.

Stejný přínos mají takové brýle pro uživatele i mimo čas strávený za volantem, například na dovolené. Už nebudete muset mhouřit oči při pohledu na vodní hladinu, nebo si různě stínit stránky časopisu na voskovaném papíře.

Během dne jsou skoro nezbytným pomocníkem, ale když slunce zapadne, uložte je do schránky, nebudou potřeba. Do tmy se nehodí, tady přicházejí na řadu rozjasňující skla nejčastěji se žlutým nebo oranžovým zabarvením. Nyní je patrné, že univerzální brýle neexistují, proto je třeba vybírat dle individuálních priorit řidiče.

Když máte vybraná správná skla, myslete na spojení s vhodnými obrubami. Tady musí design trochu ustoupit funkčnosti. Doporučuje se volit větší skla, protože úzká mohou zmenšit zorné pole a případně nutit řidiče při pohledu na přístrojový štít sklánět hlavu. Obruby by neměly mít široké boky, aby neomezovaly výhled do stran. Přitom se snažte zvolit materiál s co nejmenší hmotností. Vhodný je například titan, protože je lehký a nezpůsobuje alergické reakce, nebo můžete sáhnout po speciálním plastu Ultem.

Kvalita brýlí hraje zásadní roli při nehodě, kdy obličej naráží na airbag. Nerozbitné brýle vynikají tvarovou pamětí a extrémní pevností. To nejhorší, co se může s nekvalitními brýlemi stát, je jejich rozlomení a poranění očí úlomky.