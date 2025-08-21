Brutální Corsa GSE Vision GT je předpovědí nových ostrých Opelů. Projedeme se na podzim

Do exkluzivní řady konceptů vytvořených pro herní sérii Gran Turismo se nyní může zařadit také nejnovější počin německého Opelu. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Do exkluzivní řady konceptů vytvořených pro herní sérii Gran Turismo se nyní může zařadit také nejnovější počin německého Opelu. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Naštvaný elektrický hatchback Corsa GSE Vision GT má nejen utvrdit závazek automobilky v segmentu malých vozů... | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Naštvaný elektrický hatchback Corsa GSE Vision GT má nejen utvrdit závazek automobilky v segmentu malých vozů... | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

...ale rovněž poskytnou náhled na chystané modely GSE – příchod sériové ostré Corsy, nejspíše už pouze s elektrickým ústrojím, je tedy velice pravděpodobný. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

...ale rovněž poskytnou náhled na chystané modely GSE – příchod sériové ostré Corsy, nejspíše už pouze s elektrickým ústrojím, je tedy velice pravděpodobný. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Koncept má rovněž ukázat, co platforma STLA Small koncernu Stellantis umožňuje v oblasti designu a proporcí. Technicky bez jakýchkoli omezení však posunuje myšlenku hot hatche do absurdních výšin. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Koncept má rovněž ukázat, co platforma STLA Small koncernu Stellantis umožňuje v oblasti designu a proporcí. Technicky bez jakýchkoli omezení však posunuje myšlenku hot hatche do absurdních výšin. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Ze dvou elektromotorů tak digitální Corsa vyprodukuje systémový výkon 800 koní (588 kW), 800 Nm točivého momentu a nabízí rovněž „boost“ funkci, která zajistí dalších 80 koní (59 kW) po dobu až čtyř sekund k předjíždění oponentů na trati. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Ze dvou elektromotorů tak digitální Corsa vyprodukuje systémový výkon 800 koní (588 kW), 800 Nm točivého momentu a nabízí rovněž „boost“ funkci, která zajistí dalších 80 koní (59 kW) po dobu až čtyř sekund k předjíždění oponentů na trati. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Dynamika „ultra-hatchbacku“ je pak ze světa hypersportů, neboť akcelerace z nuly na 100 km/h probíhá za pouhé 2 sekundy a maximálně se pokračuje do rychlosti 320 km/h. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Dynamika „ultra-hatchbacku“ je pak ze světa hypersportů, neboť akcelerace z nuly na 100 km/h probíhá za pouhé 2 sekundy a maximálně se pokračuje do rychlosti 320 km/h. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Navzdory baterii o slušné kapacitě 82 kWh se koncept chlubí hmotností pouhých 1170 kg, a to díky použití lehkých materiálů. Potenciální dojezd vozu na jedno nabití značka neuvádí. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Navzdory baterii o slušné kapacitě 82 kWh se koncept chlubí hmotností pouhých 1170 kg, a to díky použití lehkých materiálů. Potenciální dojezd vozu na jedno nabití značka neuvádí. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Po stránce designu uvádí Corsa GSE Vision GT novou generaci masky Opel Vizor. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Po stránce designu uvádí Corsa GSE Vision GT novou generaci masky Opel Vizor. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Jinak samozřejmě karoserie zaujme aerodynamikou s průduchy pod maskou vozu nebo opravdu rozměrným aktivním zadním difuzorem a spoilerem, jež pracují v kombinaci s unikátně tvarovanou střechou. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Jinak samozřejmě karoserie zaujme aerodynamikou s průduchy pod maskou vozu nebo opravdu rozměrným aktivním zadním difuzorem a spoilerem, jež pracují v kombinaci s unikátně tvarovanou střechou. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Některé trojúhelníkové prvky mají být přitom inspirované historickými a kultovními závodními vozy Opelu, třeba rallye speciálem Manta 400. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Některé trojúhelníkové prvky mají být přitom inspirované historickými a kultovními závodními vozy Opelu, třeba rallye speciálem Manta 400. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Interiér je nakonec představou závodních vozů budoucnosti. Všechny důležité informace jsou zde promítány na head-up displej, žádné další obrazovky tu nenajdete... | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Interiér je nakonec představou závodních vozů budoucnosti. Všechny důležité informace jsou zde promítány na head-up displej, žádné další obrazovky tu nenajdete... | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

...zajímavou dvoudílnou konstrukcí je řešeno sedadlo řidiče s šestibodovými pásy, a kabinu tradičně vyplňuje ochranná klec. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

...zajímavou dvoudílnou konstrukcí je řešeno sedadlo řidiče s šestibodovými pásy, a kabinu tradičně vyplňuje ochranná klec. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Upozornění asistentu na vozidlo v mrtvém úhlu je zase řešeno prostřednictvím osvětlených látek, které pokrývají palubní desku a výplně dveří. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Upozornění asistentu na vozidlo v mrtvém úhlu je zase řešeno prostřednictvím osvětlených látek, které pokrývají palubní desku a výplně dveří. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Světovou premiéru bude mít fyzický výstavní vůz na autosalonu IAA Mobility v Mnichově (8.–14. září 2025). Na podzim letošního roku se pak v Corse GSE Vision GT bude moci rovněž projet každý, kdo vlastní PlayStation a Gran Turismo 7. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

Světovou premiéru bude mít fyzický výstavní vůz na autosalonu IAA Mobility v Mnichově (8.–14. září 2025). Na podzim letošního roku se pak v Corse GSE Vision GT bude moci rovněž projet každý, kdo vlastní PlayStation a Gran Turismo 7. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

| Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel

| Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo | Zdroj: Opel

Naštvaný elektrický hatchback Corsa GSE Vision GT má nejen utvrdit závazek automobilky v segmentu malých vozů... | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel
...ale rovněž poskytnou náhled na chystané modely GSE – příchod sériové ostré Corsy, nejspíše už pouze s elektrickým ústrojím, je tedy velice pravděpodobný. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel
Koncept má rovněž ukázat, co platforma STLA Small koncernu Stellantis umožňuje v oblasti designu a proporcí. Technicky bez jakýchkoli omezení však posunuje myšlenku hot hatche do absurdních výšin. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel
Ze dvou elektromotorů tak digitální Corsa vyprodukuje systémový výkon 800 koní (588 kW), 800 Nm točivého momentu a nabízí rovněž „boost“ funkci, která zajistí dalších 80 koní (59 kW) po dobu až čtyř sekund k předjíždění oponentů na trati. | Koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Zdroj: Opel
15
Fotogalerie

Brutální Corsa GSE Vision GT je předpovědí nových ostrých Opelů. Projedeme se na podzim

Daniel Fuglevič
21. srpna 2025

Prostřednictvím radikálního konceptu nás Opel láká na budoucnost sportovních GSE modelů, zcela jistě pak na novou ostrou Corsu.

Do exkluzivní řady konceptů vytvořených pro herní sérii Gran Turismo se nyní může zařadit také nejnovější počin německého Opelu. Naštvaný elektrický hatchback Corsa GSE Vision GT má nejen utvrdit závazek automobilky v segmentu malých vozů, ale rovněž poskytnou náhled na chystané modely GSE – příchod sériové ostré Corsy, nejspíše už pouze s elektrickým ústrojím, je tedy velice pravděpodobný.

Koncept má rovněž ukázat, co platforma STLA Small koncernu Stellantis umožňuje v oblasti designu a proporcí. Technicky bez jakýchkoli omezení však posunuje myšlenku hot hatche do absurdních výšin. Ze dvou elektromotorů tak digitální Corsa vyprodukuje systémový výkon 800 koní (588 kW), 800 Nm točivého momentu a nabízí rovněž „boost“ funkci, která zajistí dalších 80 koní (59 kW) po dobu až čtyř sekund k předjíždění oponentů na trati.

Dynamika „ultra-hatchbacku“ je pak ze světa hypersportů, neboť akcelerace z nuly na 100 km/h probíhá za pouhé 2 sekundy a maximálně se pokračuje do rychlosti 320 km/h. Navzdory baterii o slušné kapacitě 82 kWh se koncept chlubí hmotností pouhých 1170 kg, a to díky použití lehkých materiálů. Potenciální dojezd vozu na jedno nabití značka neuvádí.

Po stránce designu uvádí Corsa GSE Vision GT novou generaci masky Opel Vizor. Jinak samozřejmě karoserie zaujme aerodynamikou s průduchy pod maskou vozu nebo opravdu rozměrným aktivním zadním difuzorem a spoilerem, jež pracují v kombinaci s unikátně tvarovanou střechou. Některé trojúhelníkové prvky mají být přitom inspirované historickými a kultovními závodními vozy Opelu, třeba rallye speciálem Manta 400.

Interiér je nakonec představou závodních vozů budoucnosti. Všechny důležité informace jsou zde promítány na head-up displej, žádné další obrazovky tu nenajdete, zajímavou dvoudílnou konstrukcí je řešeno sedadlo řidiče s šestibodovými pásy, a kabinu tradičně vyplňuje ochranná klec. Upozornění asistentu na vozidlo v mrtvém úhlu je zase řešeno prostřednictvím osvětlených látek, které pokrývají palubní desku a výplně dveří.

Světovou premiéru bude mít fyzický výstavní vůz na autosalonu IAA Mobility v Mnichově (8.–14. září 2025). Na podzim letošního roku se pak v Corse GSE Vision GT bude moci rovněž projet každý, kdo vlastní PlayStation a Gran Turismo 7.

Zdroj: Opel | Zdroj videa: Opel

Opel

Němec Adam Opel založil svou společnost už v roce 1862. Od roku 1899 v ní začal vyrábet automobily a v roce 1914 se stal největším německým výrobcem.

V letech 1929–1931 se vlastníkem Opelu stal General Motors. Od roku 2017 byl Opel dceřinou společností koncernu Groupe PSA, od roku 2021 patří do skupiny Stellantis.

Opel Astra • Opel Corsa • Opel Crossland X • Opel Grandland X • Opel Mokka • Opel Zafira • Opel Combo • Insignia Country Tourer • Insignia GSi

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud