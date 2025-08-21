Brutální Corsa GSE Vision GT je předpovědí nových ostrých Opelů. Projedeme se na podzim

Prostřednictvím radikálního konceptu nás Opel láká na budoucnost sportovních GSE modelů, zcela jistě pak na novou ostrou Corsu.
Do exkluzivní řady konceptů vytvořených pro herní sérii Gran Turismo se nyní může zařadit také nejnovější počin německého Opelu. Naštvaný elektrický hatchback Corsa GSE Vision GT má nejen utvrdit závazek automobilky v segmentu malých vozů, ale rovněž poskytnou náhled na chystané modely GSE – příchod sériové ostré Corsy, nejspíše už pouze s elektrickým ústrojím, je tedy velice pravděpodobný.
Koncept má rovněž ukázat, co platforma STLA Small koncernu Stellantis umožňuje v oblasti designu a proporcí. Technicky bez jakýchkoli omezení však posunuje myšlenku hot hatche do absurdních výšin. Ze dvou elektromotorů tak digitální Corsa vyprodukuje systémový výkon 800 koní (588 kW), 800 Nm točivého momentu a nabízí rovněž „boost“ funkci, která zajistí dalších 80 koní (59 kW) po dobu až čtyř sekund k předjíždění oponentů na trati.
Dynamika „ultra-hatchbacku“ je pak ze světa hypersportů, neboť akcelerace z nuly na 100 km/h probíhá za pouhé 2 sekundy a maximálně se pokračuje do rychlosti 320 km/h. Navzdory baterii o slušné kapacitě 82 kWh se koncept chlubí hmotností pouhých 1170 kg, a to díky použití lehkých materiálů. Potenciální dojezd vozu na jedno nabití značka neuvádí.
Po stránce designu uvádí Corsa GSE Vision GT novou generaci masky Opel Vizor. Jinak samozřejmě karoserie zaujme aerodynamikou s průduchy pod maskou vozu nebo opravdu rozměrným aktivním zadním difuzorem a spoilerem, jež pracují v kombinaci s unikátně tvarovanou střechou. Některé trojúhelníkové prvky mají být přitom inspirované historickými a kultovními závodními vozy Opelu, třeba rallye speciálem Manta 400.
Interiér je nakonec představou závodních vozů budoucnosti. Všechny důležité informace jsou zde promítány na head-up displej, žádné další obrazovky tu nenajdete, zajímavou dvoudílnou konstrukcí je řešeno sedadlo řidiče s šestibodovými pásy, a kabinu tradičně vyplňuje ochranná klec. Upozornění asistentu na vozidlo v mrtvém úhlu je zase řešeno prostřednictvím osvětlených látek, které pokrývají palubní desku a výplně dveří.
Světovou premiéru bude mít fyzický výstavní vůz na autosalonu IAA Mobility v Mnichově (8.–14. září 2025). Na podzim letošního roku se pak v Corse GSE Vision GT bude moci rovněž projet každý, kdo vlastní PlayStation a Gran Turismo 7.
Zdroj: Opel | Zdroj videa: Opel