Brutální Audi RS Q8 pokořilo rekord na Nürburgringu. Okruh doslova přeletělo

Audi RSQ8 je oficiálně nejrychlejším SUV na Nürburgringu. S časem 7:42 tak pokořilo dosavadního držitele Mercedes-AMG GLC 63 S, který Severní smyčku v minulém roce stihl za 7 minut a 49 sekund. Pro Audi je to tak skvělé promo, protože sériová verze vozu má stále před premiérou.

Za to na Nürburgringu už je jako doma. Na okruhu byl při najíždění testovacích kilometrů spatřen hned několikrát. Produkční verze už je nicméně za dveřmi a k odhalení dojde ještě v tomto měsíci. S vozem se navíc již na začátku prosince svezeme na mezinárodní prezentaci. A trochu nás to děsí.

Protože pokud je něco velké jako stodola a na jedno kolo je to o sedm sekund rychlejší než AMG GLC 63 S, budí to respekt. A to červeno-černé ďábelské zbarvení ještě částečně maskovaného vozu tomu moc nenapomáhá. Nicméně stále není oficiálně potvrzeno, co nás pod kapotou čeká.

Samozřejmě, že v záběrech z jízdy slyšíte osmiválcový motor, ale jestli je to ten samý, co v Lamborghini Urus, zatím nelze přesně říct. Stejně tak je totiž prý ve hře i hybridní osmiválec z Porsche Panamera. Tak či tak se dá říct, že 600 koní je jistota.

Časopis Autocar nicméně zjistil, že RS Q8 bude mít vzduchový podvozek a stabilizátory ze slabší verze SQ8, jejíž test pro vás momentálně také chystáme. Uvidíme ale, až se novinka ukáže v celé své kráse. Srovnání s Lamborghini Urus bude samozřejmě nevyhnutelné.