Bruno Senna uctil slavného strýce a jeho dokonalou jízdu v Donningtonu před 30 lety. Vzniklo akční video

Ayrton Senna byl mistrem jízdy v nepříznivých podmínkách. Ty rozhodně panovaly Velké ceně Evropy na okruhu Donnington Park v roce 1993. Startoval se svým McLarenem MP4/8 z pátého místa, rozjezd se mu příliš nepovedl, ale pak se děly divy. Současné i budoucí mistry světa předjížděl zcela mimo závodní stopu, jednoho po druhém, aby se ještě v rámci prvního kola dostal na první místo, které udržel až do konce. S náskokem 1 minuty 23 sekund poté, co předjel o kolo všechny kromě druhého Damona Hilla – není divu, že Sennova jízda v prvním kole získala přezdívku „Kolo bohů,“ dodnes jde o jeden z vrcholných okamžiků formule 1.

Výkon svého strýce uctil Bruno Senna – a jak jinak, než v nejostřejším modelu McLarenu ze série Ultimate, extrémním sporťáku Senna s výkonem 588 kW. „Ayrton byl při prvním kole v Donington Parku v roce 1993 na jiné planetě, v jiné dimenzi než všichni tito elitní jezdci. Byl to neuvěřitelný úspěch předvést takovou jízdu v tak těžkých a záludných podmínkách a proti konkurenceschopnějším vozům. Pro mě je to jeden z těch závodů, na které se nedá zapomenout, stejně jako na Portugalsko 1985 a Brazílii 1991,“ uvedl Senna.

„Donington je jedna ze zábavných tratí a samozřejmě zde může hrát roli počasí, ale dnes to bylo úplně jiné než v závodě v roce 1993! V superlehkém voze s vysokým přítlakem, jako je McLaren Senna, opravdu cítíte úžasné plynulost a střídání výšek - a samozřejmě rychlost! Jména McLaren a Senna jsou tak silně propojena. To, že se nám společně podařilo přivést na svět McLaren Senna, vůz, na který by byl Ayrton určitě nesmírně hrdý, je velký úspěch,“ dodal.