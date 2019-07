Volkswagen Brouk už má náhradu. Jeho místo zaujme indická Škoda Karoq

Volkswagen již oficiálně odpojil od přístrojů model Beetle. Legenda dožila na konci týdne svého konce a zatím to vypadá, že přímý nástupce je v nedohlednu. Samozřejmě nikdy neříkejme nikdy, ale zatímco nový brouk se jen tak neobjeví, prázdné místo v továrně v Mexiku po něm nezůstane. A samozřejmě, že jej zaplní SUV.

Steffen Reiche, šéf mexického VW již potvrdil, že se v zemi tacos bude vyrábět plánovaný crossover Tarek. Produkce zde začne v roce příštím roce a v tom následujícím již zamíří první kusy ke svým majitelům. Tarek bude velmi podobný čínskému derivátu Tharu, který se prodává výhradně v Číně.

Volkswagen prostě adaptuje tento vůz pro tamní trh, změní mu název a v Mexiku budou mít zase co dělat. V plánu však je, aby americká verze byla o trochu robustnější a drsnější. V hierarchii modelů bude novinka těsně pod Tiguanem. Jen to jméno „Tarek“ ještě není oficiální.

Čínskou variantu pohání trojice zážehových motorů - dvanáctistovka, čtrnáctistovka a dvoulitr. Všechny jednotky jsou spárovány se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Těžko říct, co z toho si americká verze uzme. Tipujeme to ale minimálně na ten dvoulitr. Taky je dost možné, že si mexický Volkswagen vydupe pohon všech kol, který se do čínské verze nenabízí. Více detailů se dozvíme později v tomto roce.