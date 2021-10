Britský prodejce Range Roverů vyzrál na nízkoemisní zóny. Prodává nové veterány

V Anglii se od včerejšího dne výrazně rozšířila takzvaná ULEZ, tedy ultra nízká emisní zóna. To znamená, že vstupní poplatek 12,5 liber pro většinu naftových vozidel vyrobených před rokem 2015, a také většinu benzinových vozidel vyrobených před rokem 2006, platí na širším území. Oficiálním důvodem je zajištění čistšího vzduchu v centru města.

Neoficiálně je to ale další tlačení do elektromobilů, pro které toto nařízení neplatí. Kamkoliv po Londýně však mohou i klasická auta do roku výroby 1981, která jsou od vstupních poplatků taktéž osvobozená. Toho si všiml specialista na vozy Range Rover Kingsley Cars a rozhodl se představit ULEZ Reborn Range Rover Classic.

Němci chystají restomod staré Giulie GT. Od Alfy si vypůjčí moderní V6 a 510 koní

Jedná se o restomod pro lidi, kteří chtějí nové i staré auto zároveň, a také nechtějí platit žádné poplatky při vjezdu do Londýna. Při procesu výroby je klasické auto oholené až na kost a zbavené veškeré rzi. Základy se přetěsní, znovu zavaří, opracují a preventivně ochrání. Ostatně na základy auta dostane zákazník tři roky záruku proti korozi. Pod kapotu se pak nastěhuje přepracovaný motor 4.0 V8 se vstřikováním o výkonu 220 koní.

Zájemci pak mohou sáhnout i po větším osmiválci o objemu 4,6 litru, který dosahuje výkonu 270 koní. Oba motory jsou spárované s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF 4HP22. S těmito motory se prý není problém dostat na spotřebu 11,3 l/100 km. Na přání lze pak osadit vůz i lepšími stabilizátory pro dospělejší chování na silnici a lepšími brzdami.

Renault 5 Turbo 3 je restomod legendy z 80. let. Má plno karbonu a 400 koní

Restomodu pak nechybí přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, variabilní posilovač řízení, pořádný audiosystém se sedmi reproduktory a výkonem 700W či rozhraní na uchycení iPadu pro cestující vzadu. Není problém mít ani infotainment, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů a ambientní osvětlení.

Tento novou technikou nacpaný veterán podle prodejce plně splňuje podmínky pro vstup do zón ULEZ bez poplatku. Ježdění s moderním veteránem však samozřejmě něco stojí. ULEZ Reborn Range Rover stojí 125.000 liber, tedy v přepočtu 3.812.800 Kč. Asi není nutné dodávat, že jde o částku bez příplatků, kterých si můžete dopřát celkem dost.