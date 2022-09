Britský Ariel zkouší elektromobil. Vyšla mu karbonová věc s výkonem 1192 koní a pomocnou turbínou

Auto bude homologované pro Evropu a Austrálii. Na silnicích by mělo být do roka a půl.

Možná vám to ani nepřijde, ale Ariel Motor Company je už 23 let stará automobilka, jejíž prvotina Atom doslova pohnula světem. Bez dveří a čelního okna, zato s 190koňovou osmnáctistovkou od Roveru to bylo velmi rychlé a zábavné auto. Za designem vozu stojí Niki Smart, byl to jeho projekt na univerzitě, a to tak zajímavý, že do něj investovala společnost British Steel i závodní tým TWR.

V současnosti má Ariel tři modely - silniční Atom, off-road Nomad a motorku Ace. Ale co bude dál? Teď už to víme, Ariel chystá elektrické superauto s názvem Hipercar. Myšlenka stará pět let se nyní přetvořila v první prototyp. Automobilka, která vyrobí zhruba sto kusů vehiklů ročně, na projekt získala peníze díky vládnímu financování, protože Británie ve velkém podporuje projekty, které vedou k Net Zero.

Hipercar je superauto, z velké části karbonové, dosahující výkonu 1196 koní při hmotnosti 1445 kilogramů. Výkonu je dosaženo čtyřmi elektromotory, každý je na jednom kole a disponuje výkonem 299 koní. Kapacita baterie činí 62 kWh. Na jedno nabití auto má auto vydržet až 20 minut ostrého zacházení na okruhu, což mohou být dvě kola na Nürburgringu. V případě normální jízdy by měl dojezd činit 242 kilometrů.

Nápravy mají vektorování točivého momentu a je na řidiči, jestli chce pohánět jen jednu z náprav či obě dvě. V případě pohánění jedné nápravy je ale výkon samozřejmě poloviční. Zároveň je tu možnost prodloužit si dojezd pomocí jakési turbíny, která běží na běžné palivo. Té si na zadní části vozu nelze nevšimnout, sama o sobě generuje výkon 48 koní a s 50 kilogramy je lehčí než jakýkoliv běžný spalovací motor. Navíc bude moct fungovat na vodík.

Divoký Hipercar stojí na hliníkové konstrukci. Karoserie je z karbonu a má mnoho aerodynamických prvků. Monstrózní výkon mu dává omamné dynamické parametry. Z 0 na 97 km/h akceleruje za 2,09 sekundy a 60 na 120 mph zrychlí za 3,51 sekundy. Řidič má k dispozici nastavitelnou kontrolu trakce, což už je dnes celkem běžná praxe. Pneumatiky jsou Michelin Pilot Sport Cup 2, s možností jít ještě do Cup 2 R.

Název není napsaný špatně, je to zkratka pro HIgh PERformance CArbon Reduction. Auto bude homologované pro provoz v Evropě a v Austrálii. Jeho cena by se měla vejít do milionu liber a na silnicích bychom jej mohli vidět do osmnácti měsíců.