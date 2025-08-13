Britové vyhlásili nejlepší automobil za posledních 50 let. Je malý, levný a německý

Půl století na trhu, miliony prodaných kusů a nezpochybnitelná pověst spolehlivého společníka. Právě takový vůz letos získal odborné poroty prestižní titul nejlepšího vozu uplynulých padesáti let.
Ankety o nejlepší auta přitahují veřejnost, protože spojují prestiž s odbornými názory a možnost přímého srovnání. Lidé rádi hodnotí a sdílejí své preference, ať už na základě designu, technologií, nebo osobních zkušeností. Výsledky často ovlivňují nákupní rozhodování na obsáhlém trhu. Navíc přinášejí přehled o trendech a oblíbených modelech v jednotlivých obdobích.
S předstihem před Britským autosalonem, který otevírá brány v pátek 15. srpna v Mezinárodním výstavním a konferenčním centru Farnborough, stihla odborná porota vyhlásit v anketě „Nejlepší auta roku – Mistrovství světa nových vozů“ zvolit nejlepší auto uplynulého půlstoletí.
To je dlouhá doba, během níž se automobilový průmysl technologicky několikrát přeměnil. Vůz hoden takového titulu v něm musel zanechat nesmazatelnou stopu, být pro své období revoluční a výjimečný status si kontinuálně udržovat.
Právě tyto kvality vynesly prestižní ocenění Volkswagenu Polo, který letos oslavil 50. narozeniny. Shodla se na tom odborná porota složená z nezávislých světově uznávaných automobilových designérů, inženýrů, odborníků z automobilového průmyslu, osobností motoristického sportu, novinářů, moderátorů, prodejců vozidel, automobilových konzultantů, šéfů motoristických klubů a organizátorů motoristických akcí.
Zakladatel soutěže Mike Rutherford říká, „20 milionů motoristů, kteří si kupují Volkswagen Polo od roku 1975, se nemůže mýlit.“ Dodává, že Polo je nejspolehlivějším kompaktním vozem za uplynulých 50 let, který opakovaně plnil požadavky svých zákazníků. Dodnes jim přináší zajímavý poměr užitné hodnoty, kvality a ceny, to vše zabalené do reprezentativního kabátu.
Vedle naplnění potřeb běžných zákazníků se Polo soustředilo v rámci dynamické řady GTI i na náruživé řidiče. Není divu, vždyť má za sebou úctyhodnou kariéru v motorsportu. Zejména v rally získalo Polo R WRC působivé čtyři tituly mistra světa.
Po odchodu modelu Up! je Polo vstupním modelem do světa Volkswagenu. V rámci slevových akcí patří k nejdostupnějším hatchbackům na českém trhu. K dispozici je ve čtyřech standardních výbavách se základní cenou od 464.900 Kč. Pod kapotou se střídají litrové tříválce s výkony 59, 70 až 85 kW s pětistupňovou manuální převodovkou a případě dvou posledních i sedmistupňovým automatem. Příjemné je, že dodnes přežila i ostrá verze GTI s dvoulitrovým čtyřválcem naladěným na 152 kW s maximální rychlostí 242 km/h. To jsou krásné hodnoty na auto vážící lehce přes 1300 kg.
Uvidíme, jak dlouho si v rámci vývoje modelové skladby Volskwagen Polo ponechá. Například u Golfa, který má padesátiny také za sebou, prohlásil, že jeho jméno je historicky natolik důležité, že si nemůže dovolit nahradit jej jiným nástupcem. Snad to vydrží i Polu.
